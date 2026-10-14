Suspendovani letovi između Italije i Rijada

Italijanska avio-kompanija "ITA ervejs", koju kontroliše "Lufthanza", saopštila je da suspenduje sve letove na liniji sa Rijadom do 18. novembra, zbog najnovijih geopolitičkih dešavanja.

U saopštenju se navodi da su iz operativnih razloga suspendovani svi letovi na liniji sa Dubaijem do 30. novembra.

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Nekoliko avio-prevoznika ukinulo je linije sa Saudijskom Arabijom i nekoliko susjednih zemalja, nakon smrtonosnih napada koje su Huti izvršili tokom vikenda na aerodrom u Rijadu.

(Srna)