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Suspendovani letovi između Italije i Rijada

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14.10.2026 14:58

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Авион је направа за летење чврсте конструкције
Foto: pexels/Diego Alexander

Italijanska avio-kompanija "ITA ervejs", koju kontroliše "Lufthanza", saopštila je da suspenduje sve letove na liniji sa Rijadom do 18. novembra, zbog najnovijih geopolitičkih dešavanja.

U saopštenju se navodi da su iz operativnih razloga suspendovani svi letovi na liniji sa Dubaijem do 30. novembra.

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Nekoliko avio-prevoznika ukinulo je linije sa Saudijskom Arabijom i nekoliko susjednih zemalja, nakon smrtonosnih napada koje su Huti izvršili tokom vikenda na aerodrom u Rijadu.

(Srna)

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Italija

Rijad

suspendovan let

Aerodrom

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