Andžej Freda, koji je više od dvadeset godina u Rotvelu kod Lidsa živio kao naizgled uzoran komšija i poljski prevodilac, vratio se na slobodu nakon što je u Njemačkoj oslobođen optužbi za ubistvo Rajnharta Šeniga iz 1996. godine zbog isteka zakonskih rokova za krivično gonjenje za blažu kvalifikaciju djela.

Iako je Regionalni sud u Bohumu u aprilu 2025. godine utvrdio da je Freda više puta izbo nožem 54-godišnjeg radnika fabrike „Opel“ Rajnharta Šeniga, sud nije mogao da izrekne osuđujuću presudu jer nije dokazano postojanje otežavajućih okolnosti potrebnih za teško ubistvo, dok je rok za gonjenje za djelo Totschlag (umišljajno ubistvo bez otežavajućih okolnosti) već istekao.

Uzoran život u Jorkširu i DNK preokret

U Rotvelu kod Lidsa Freda je od 2001. godine živio mirno sa porodicom, radio kao prevodilac i privlačio pažnju atletskom građom, dugom sijedom kosom vezanom u punđu i bavljenjem borilačkim vještinama, a na platformi The Mendi Netvork pod imenom „Džek“ zabilježio je i jednu ulogu statiste u niskobudžetnom filmu. Uprkos hapšenju u septembru 2022. godine i činjenici da i dalje živi u istom susjedstvu, komšije su uglavnom bile suzdržane, dok ga je jedan mještanin opisao kao prijateljskog i džentlmena.

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Ključni trag u slučaju pojavio se 2020. godine, kada je Fredina DNK nakon hapšenja zbog tuče u baru u Velikoj Britaniji unesena u globalnu bazu podataka i poklopila se sa uzorcima sa odeće i noža ranije prikupljenim za policiju u Bohumu. Nakon odbacivanja posljednje žalbe na ekstradiciju pred Visokim sudom u Londonu u novembru 2024. godine, u januaru 2025. prebačen je avionom u Diseldorf, a potom u Bohum.

Zločin u Bohumu iz 1996. godine

Zločin se dogodio ubrzo nakon ponoći 2. marta 1996. godine u Bohumu u pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija, kada je Rajnhart Šenig napadnut na povratku kući nakon večeri u pabu. Napadač ga je neprekidno ubadao sklopivim nožem sa dvosjeklom zakrivljenom oštricom, zadavši mu više udaraca u rame, grudi, trup i lice, pri čemu je jedan ubod probio srce.

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Šenig je ostao da iskrvari na trotoaru, dok je napadač pobjegao i odbacio krvavi kaput i oružje u kantu za smeće. Freda se krajem osamdesetih preselio u Njemačku sa suprugom i sinom, držao kiosk u kojem su se okupljali poljski imigranti, vozio bijeli „porše“ i bavio se borilačkim vještinama, a istražitelji pretpostavljaju da je možda poznavao žrtvu koja je živjela u blizini i često pušila.

Zakonska prepreka i razočaranje istražitelja

Prema objašnjenju stručnjakinje za krivično pravo sa Univerziteta u Konstancu, profesorke dr Lijane Verner, teško ubistvo u Njemačkoj povlači obaveznu doživotnu kaznu zatvora i zahtijeva dokazivanje specifičnih otežavajućih okolnosti poput pohlepe, okrutnosti, izdaje ili prikrivanja drugog krivičnog djela. Pošto je medicinski vještak naveo da je Šenig izboden spreda, a ne nesluteći otpozadi kako je tužilaštvo prvobitno smatralo, sud nije prihvatio kvalifikaciju ubistva uz izdaju.

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Djelo je svedeno na Totschlag, za koji u Njemačkoj važi rok zastarelosti od 20 godina, pa osuda nije bila moguća, a Freda – kome je, prema navodima izvora, neodređena dozvola boravka u Velikoj Britaniji odobrena samo nekoliko mjeseci prije hapšenja 2022. godine nije suočen ni sa deportacijom. Bivši viši detektiv za ubistva iz Bohuma Aksel Puter, koji je na slučaju radio 21 godinu, uključujući i period nakon penzionisanja, izjavio je da je ishod za njega predstavljao duboko lično razočaranje, dok motiv napada i dalje ostaje nepoznat, prenosi Dejli mejl.