Talačka kriza u Njemačkoj: Ima mrtvih, policija naredila građanima da ne izlaze iz domova

Tokom kontrole oružja u Berngauu, u Gornjoj Falačkoj, kako javlja Bild, ubijen je zaposleni u okružnoj upravi. Njegova koleginica se, prema tim informacijama, još nalazi u kući osumnjičenog.

Veliki broj policajaca je opkolio objekat, a na terenu je i oklopno vozilo. Stanovnicima mjesta je naloženo da ne napuštaju svoje kuće.

Društvo Dodatne olakšice za osobe sa invaliditetom

Oko 14 časova policija je alarmirana zbog "zvukova nalik pucnjavi" iz opštine u Gornjoj Falačkoj. Ubrzo je postalo jasno da je prijetnja stvarna.

Portparol policije Jonas Kraus rekao je: "Prema dosadašnjim saznanjima, u jednoj kući u Berngauu nalazi se muškarac koji je navodno ispalio više hitaca."

Prema informacijama Bilda, najmanje jedan zaposleni u okružnoj upravi je ubijen. I njegova koleginica je navodno pogođena hicima osumnjičenog. Za sada nije poznato koliko je teško povrijeđena.

Opština Berngau blokirana nakon pucnjave

U akciji učestvuje policijski helikopter. Na mjestu događaja nalazi se veliki broj policajaca i drugih pripadnika službi. U međuvremenu je stiglo i oklopno vozilo.

BiH Inflacija u evrozoni ponovo ubrzava, šta to znači za kredite u BiH?

Šire područje oko opštine Berngau u Bavarskoj, koja ima oko 2.600 stanovnika, blokirano je.

Portparol policije je rekao: "Stanovnici područja Berngaua i dalje se hitno mole da ne napuštaju svoje kuće i da ostanu u njima."

(Telegraf.rs)