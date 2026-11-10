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Tanker se zapalio nakon udara u pomorsku minu

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АТВ редакција
10.11.2026 19:21

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Tanker za prevoz nafte zapalio se nakon što se aktivirala pomorska mina u Ormuskom moreuzu, saopšteno je iz Iranske revolucionarne garde, a prenosi iranska državna televizija.
Foto: X/printscreen

Tanker za prevoz nafte zapalio se nakon što se aktivirala pomorska mina u Ormuskom moreuzu, saopšteno je iz Iranske revolucionarne garde, a prenosi iranska državna televizija.

Još dva tankera zapalila su se ranije tokom dana nakon što su naišli na pomorske mine u ovom moreuzu, navodi se u saopštenju.

Iran je upozorio brodove da ne plove neodobrenim rutama u Ormuskom moreuzu i napomenuo da prolazak ovom važnom pomorskom rutom mora da se odvija u dogovoru sa Teheranom, prenosi Srna.

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Tagovi :

Ormuski moreuz

pogođen tanker

Sukob

Iran

Teheran

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