Tanker se zapalio nakon udara u pomorsku minu

Tanker za prevoz nafte zapalio se nakon što se aktivirala pomorska mina u Ormuskom moreuzu, saopšteno je iz Iranske revolucionarne garde, a prenosi iranska državna televizija.

Još dva tankera zapalila su se ranije tokom dana nakon što su naišli na pomorske mine u ovom moreuzu, navodi se u saopštenju.

🚨Iran reportedly strikes and hits yet another oil tanker in the strategically vital Strait of Hormuz, raising fresh concerns over maritime security and global oil supplies. The latest reports say the IRGC claims two tankers caught fire after separate incidents, including one involving a naval mine. The exact circumstances remain disputed. Iran International +1 https://t.co/mC9JFsA6PX — Tapas Ranjan Nath (@nathtapas) November 10, 2026

Iran je upozorio brodove da ne plove neodobrenim rutama u Ormuskom moreuzu i napomenuo da prolazak ovom važnom pomorskom rutom mora da se odvija u dogovoru sa Teheranom, prenosi Srna.