Tanker za prevoz gasa pogođen u Ormuskom moreuzu

Iranska Islamska revolucionarna garda saopštila je da je tanker za prevoz tečnog naftnog gasa pogođen dok je prolazio rutom kroz Ormuski moreuz koju Teheran ne priznaje.

"Prije nekoliko časova pogođen je tanker velike tonaže za prevoz tečnog naftnog gasa, koji je planirao da prođe nezakonitom, odnosno rutom koju Iran ne priznaje, u južnom dijelu Ormuskog moreuza", navodi se u saopštenju.

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Na brodu "Sanšajn" izbio je veliki požar u mašinskom odjeljenju, dodala je Garda.

(Srna)