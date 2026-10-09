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Tanker za prevoz gasa pogođen u Ormuskom moreuzu

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09.10.2026 15:28

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Мали чамац плови поред теретних бродова и других трговачких пловила усидрених у Ормуским мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у сриједу, 5. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP, File

Iranska Islamska revolucionarna garda saopštila je da je tanker za prevoz tečnog naftnog gasa pogođen dok je prolazio rutom kroz Ormuski moreuz koju Teheran ne priznaje.

"Prije nekoliko časova pogođen je tanker velike tonaže za prevoz tečnog naftnog gasa, koji je planirao da prođe nezakonitom, odnosno rutom koju Iran ne priznaje, u južnom dijelu Ormuskog moreuza", navodi se u saopštenju.

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Ormuski moreuz

Iran

Teheran

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