Dva naftna tankera naišla su na mine i zahvatio ih je požar u Ormuskom moreuzu, javili su jutros lokalni mediji, pozivajući se na saopštenje Revolucionarne garde.

U saopštenju se navodi da je požar zahvatio prostorije sa motorima tankera nakon što su rano jutros naišli na mine kod južnog i istočnog dijela Ormuskog moreuza.

Ormuski moreuz je jedan od ključnih pravaca za globalne isporuke nafte i tečnog gasa.

Brodski saobraćaj kroz moreuz je u velikoj mjeri otežan nakon što su Amerika i Izrael krajem februara pokrenuli vojnu operaciju protiv Irana, prenosi Srna.