Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Dva naftna tankera naišla su na mine i zahvatio ih je požar u Ormuskom moreuzu, javili su jutros lokalni mediji, pozivajući se na saopštenje Revolucionarne garde.
U saopštenju se navodi da je požar zahvatio prostorije sa motorima tankera nakon što su rano jutros naišli na mine kod južnog i istočnog dijela Ormuskog moreuza.
Ormuski moreuz je jedan od ključnih pravaca za globalne isporuke nafte i tečnog gasa.
Brodski saobraćaj kroz moreuz je u velikoj mjeri otežan nakon što su Amerika i Izrael krajem februara pokrenuli vojnu operaciju protiv Irana, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu