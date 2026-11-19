Autor:ATV redakcija
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U sudaru automobila i autobusa u blizini češkog grada Tremošna poginula je jedna žena, dok je 14 lica, među kojima desetoro djece povrijeđeno.
Iz ambulantne službe je saopšteno da je u nesreći poginula žena koja je upravljala automobilom koji se sudario sa autobusom u kojem je bilo tridesetoro djece predškolskog uzrasta.
U nesreći je povrijeđeno desetoro djece i četvoro odraslih i svi su prebačeni u Univerzitetsku bolnicu Plzenju.
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DPA navodi da se nesreća desila nedaleko od Tremošne, desetak kilometara sjeverno od Plzenja, na zapadu Češke.
U toku je istraga o uzroku nesreće, piše Srna.
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