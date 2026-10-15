Težak sudar autobusa i voza, povrijeđeno 19 ljudi

Autor:ATV redakcija
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U sudaru autobusa i voza na francuskoj strani tunela ispod Lamanša povrijeđeno je 19 ljudi.
Među povrijeđenima je i vozač kamiona, ali niko nije zadobio povrede opasne po život.
Portal "TF1 info" prenosi da su zbog sudara otkazani polasci vozova "Jurostar" sa stanica u Parizu i Londonu, kao i da je u tunelu u prekidu teretni saobraćaj.
Služba hitne pomoći poslala je ekipe na lice mjesta, a angažovan je i helikopter.
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