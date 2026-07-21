Tinejdžerka (17) koja je jedva čekala da postane mama, preminula dan poslije proslave otkrivanja pola bebe

Sedamnaestogodišnja tinejdžerka, koja se radovala proslavi otkrivanja pola svoje bebe, tragično nikada nije dobila priliku da upozna svoje dijete, nakon što je iznenada preminula ranije ovog mjeseca.

Samer Rouz Majls tragično je preminula samo dan nakon planirane proslave na kojoj je trebalo da otkrije pol svoje nerođene bebe.

Ona se srušila u svom domu i doživjela katastrofalno krvarenje u mozgu u četvrtak, 9. jula. Na mjesto događaja ubrzo je stigao tim hitne medicinske pomoći iz vazdušne ambulante, nakon čega je prevezena u bolnicu, prenosi Miror.

Tamo je, dok je bila priključena na aparate za održavanje života, na dan kada je trebalo da slavi otkrivanje pola bebe, rodila svoje sićušno djete, koje je rođeno bez znakova života.

Buduća majka hitno je operisana, ali je oštećenje moždanog stabla bilo preteško. Njeni najbliži potom su bili primorani da joj upute najteži oproštaj u životu.

Njena skrhana starija sestra Kloi Džejd pokrenula je kampanju na platformi GoFaundMi u Notingemu kako bi pomogla njihovim neutješnim roditeljima, Mendi i Skotu Majlsu, da pokriju troškove sahrane za koju nikada nisu mogli ni da zamisle da će morati da je organizuju.

U ekskluzivnom razgovoru za Miror govorila je o tome kakva je bila njena hrabra, neustrašiva i odvažna mlađa sestra.

U emotivnom razgovoru, Kloi (27), koja je odrasla sa porodicom u naselju Top Veli u Notingemu, rekla je:

"Jedva je čekala da postane mama. O tome je pričala otkad je znam, još dok se igrala lutkama. Obožavala je djecu i, iako je bila mlada i vijest o trudnoći je za sve bila iznenađenje, znali smo da bi bila najbolja mama na svijetu. Svi su se radovali novom poglavlju njenog života".

Nakon završetka škole, Samer je bila veoma uspješna na koledžu, gdje je upoznala Karsona, svog dečka i najboljeg prijatelja. Prema riječima Kloi, trudnoća ju je potpuno promijenila, preko noći je sazrela i dobila sasvim drugačiji pogled na život.

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Sa setom se prisećajući tog perioda, rekla je:

"Imala je neku posebnu svjetlost u sebi, bilo je predivno".

Međutim, u surovom preokretu sudbine, Samer, koja je bila u 17. nedjelji trudnoće, preminula je 12. jula, a njena braća, sestre i roditelji i dalje su u potpunom šoku. Govoreći o krvarenju u mozgu, Kloi je rekla:

"Ljekari su rekli da je bilo spontano, tragično i veoma rijetko, naročito s obzirom na njene godine i trudnoću. Samer je, osim toga, bila potpuno zdrava i u dobroj fizičkoj kondiciji".

Kloi je dodala da je bol i tuga zbog oproštaja od Samer nemoguće opisati riječima.

Proslava otkrivanja pola bebe Samer i Karsona bila je zakazana za 11. jul, samo dva dana nakon što se srušila u svom domu. Njena porodica i prijatelji su bili pozvani na otkrivanje, a Samer, koja je bila najviše uzbuđena, bila je uvjerena da će biti djevojčica.

"Dekoracije i planove za otkrivanje pola pripremila je moja mama, nakon privatnog skeniranja koje joj je poklonila porodica njenog dečka, koja bi takođe prisustvovala. Nažalost, skeniranje nikada nije imalo priliku da se dogodi. Jedna od posljednjih stvari koje je Samer rekla mojoj mami bila je da je zahvalna što je bašta lijepo izgledala za njen veliki dan napolju", dodala je Kloi.

Ona je rekla da je Samer imala posebno blisku vezu sa svojom mamom i da je svoju mlađu sestru opisala kao majčinu senku. Sjećajući se svoje sestre, rekla je da je bila "vrtlo haosa i smijeha" i izuzetno popularna među prijateljima, što se ogleda u mnogim počastima od njene prerane smrti.

Kloi ima lijepe uspomene na putovanja kolima, posjete moru i prepirke sa braćom i sestrama sa Samer, koju je takođe opisala kao "malu buntovnicu" sa "sindromom najmlađeg djeteta".

Teen, 17, who 'couldn't wait to be mum' dies day after planned gender reveal party https://t.co/RH7RAV6sjt So So Very Very Sad Absolutley Heartbreaking RIP Thoughts And Love To All Family And Friends xx — Caroline Carr (@Carolin58423109) July 21, 2026

Jedan od njihovih omiljenih zajedničkih hobija bio je provođenje vremena sa konjima, a Samer je iza sebe ostavila svog ponija po imenu Princeza, što je bio poklon koji je dobila za svoj sedmi rođendan.

Odrastajući, Samer je uvijek govorila da želi da bude kao njen stariji brat, Džordan, koji je bio njen najveći zaštitnik. Takođe je uživala u plivanju sa tatom kao djete i navijala bi za njega sa strane dok je igrao fudbal.

Tokom porodičnih putovanja kolima, Samer je insistirala da svira dram end bejs, uprkos tome što su svi ostali to nazivali "glupom muzikom".

Tragično, taj zabavni, veseli i bistri lik, koji nije imao nikakav filter, više nije sa nama. I dok se Kloi prisjećala posebnih uspomena, ona i njena porodica takođe prolaze kroz pakao, jer moraju da organizuju posljednji oproštaj za Samer.

"Nijedan roditelj nikada ne bi trebalo da sahrani svoje dijete, posebno sedamnaestogodišnju ćerku i njenu bebu. Ne tražimo ništa više od male pomoći u ublažavanju finansijskog tereta koji dolazi sa organizovanjem prelijepog oproštaja koji Samer i njena beba zaslužuju. Priredićemo im najbolji mogući oproštaj, bez obzira na sve i bez obzira na cijenu, ali ako mogu da skinem čak i malo pritiska sa mame i tate, to bi značilo sve i više", navodi se u oproštajnoj poruci porodice.

(Telegraf.rs)