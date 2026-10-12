Tragedija na školskom izletu u Izraelu: Tinejdžer poginuo, više od 20 povrijeđenih

Izraelske odbrambene snage saopštile su da je eksploziju tokom školske ekskurzije na sjeveru Izraela vjerovatno izazvala neeksplodirana kasetna municija libanskog pokreta Hezbolah.

Ranije tokom dana, izraelski tinejdžer je poginuo, a više od 20 osoba je povrijeđeno od eksplozije na sjeveru Izraela, blizu granice sa Libanom. Eksplozija se dogodila tokom školskog izleta.

"Nakon eksplozije na sjeveru Izraela, početni pregled ukazuje da ju je vjerovatno izazvala neeksplodirana kasetna municija koja pripada Hezbolahu i koja je ostala u tom području. Incident se još istražuje", saopštila je izraelska vojska.

Na izletu su bili učenici i nastavnici vjerske škole "ORT Malot".

Jedan od tinejdžera pronašao je neeksplodiranu municiju, stavio je u ranac i vratio se u grupu, nakon čega je bomba eksplodirala, prenijela je televizijska kuća "Kan" pozivajući se na preliminarne rezultate istrage, prenosi Srna.