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Tramp: Abu Dabi je šansa za napredak u zaustavljanju rata

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АТВ редакција
09.11.2026 22:09

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Predsjednik Donald Tramp govori na predizbornom skupu u dvorani „Aliko arena”, u kampusu Univerziteta Florida Galf Koust, u petak, 23. oktobra 2026. godine, u Fort Majersu na Floridi.
Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da razgovori u Abu Dabiju ove sedmice, uz posredovanje Amerike, predstavljaju šansu za napredak u zaustavljanju ratu između Rusije i Ukrajine.

Na pitanje da li je moguć značajan napredak ove sedmice, on je u intervjuu Rojtersu rekao da je to mogućnost i da bi nešto moglo da se dogodi.

Tramp je rekao da Katar i Saudijska Arabija žele mirno rješenje sukoba u Iranu, ali da su SAD spremne da nastave vojne napade na Islamsku Republiku ako to bude potrebno.

Tramp, koji se ranije tokom dana sastao sa katarskim premijerom, dodao je da bi Katar više volio mirno rješenje, ali da je spreman da izvrši udare kad god mi to poželimo.

"Vidjećemo kako će se stvari odvijati. Ja sam spreman", rekao je predsjednik SAD.

Trilateralni razgovori Rusije, Ukrajine i SAD zakazani su za sutra i prekosutra, prenosi Srna.

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Donald Tramp

Amerika

Rusija

Ukrajina

pregovori

Abu Dabi

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