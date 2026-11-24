Predsjednik SAD Donald Tramp danas je u Ovalnom kabinetu uručio bivšem gradonačelniku Njujorka Rudiju Đulijaniju Predsjedničku medalju slobode, najviše civilno priznanje u SAD.

America's Mayor receives America's highest civilian honor. 🇺🇸 President Donald J. Trump awards @RudyGiuliani the Presidential Medal of Freedom for true American leadership and a lifetime of public service. https://t.co/dS1wd4irkI — The White House (@WhiteHouse) November 24, 2026

Portparolka Bijele kuće Olivija Vejls u izjavi za Ej-Bi-Si njuz rekla je da će Tramp „s ponosom odati počast gradonačelniku Đulijaniju, gradonačelniku Amerike, Predsjedničkom medaljom slobode za njegov životni rad u službi američkog naroda“.

Tramp je dodjelu najavio još 1. septembra 2025. godine, dva dana nakon što je Đulijani teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Nju Hempširu.

Tada ga je nazvao „najvećim gradonačelnikom u istoriji Njujorka i jednako velikim američkim patriotom“.

Podsjećamo, Rudi Đulijani je prošle godine boravio u Banjaluci gdje je podržao Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a sa kojim je snimio i jednu epizodu svog podkasta.