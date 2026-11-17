Predsjednik SAD Donald Tramp doputovao je na Filipine u okviru putovanja po Aziji, tokom kojeg će posjetiti Kinu i sastati se sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom.

Ovo putovanje je Trampova prva posjeta inostranstvu od kada su republikanci pretrpjeli težak poraz na izborima za Kongres SAD, prenio je "Foks njuz".

Tramp je izjavio juče da će se tokom posjete Kini ove sedmice sastati sa Sijem i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a možda i sa liderom Sjeverne Koreje Kim Džong Unom.

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Kina je domaćin samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje /APEK/ u Šenženu. Sastanak Trampa, Sija i Putina planiran je za četvrtak, 19. novembar, prenosi Srna.