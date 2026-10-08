Tramp hoće da se zamijeni pojam vještačka inteligencija: "Zvuči lažno"

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je svako ko koristi pojam vještačka inteligencija neprijatelj i obnovio svoj poziv da se upotrebljava izraz superinteligencija.

Američki predsjednik je usmjerio pažnju na zamjenu pojma vještačka inteligencija sa pojmom superinteligencija, tvrdeći da riječ "vještačka" zvuči lažno.

Tramp je na društvenoj mreži "Trut sošl" naveo da njegova administracija više voli taj pojam jer je prihvaćeniji i tačniji.

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Milijarder Ilon Mask već je najavio planove za preimenovanje njegove kompanije "Spejs Iks VI" u "Spejs Iks SI".

U deklaraciji o bezbjednosti koju su krajem septembra potpisale sve veće tehnološke kompanije u Bijeloj kući takođe se koristi pojam superinteligencija.