Logo

Tramp hoće da se zamijeni pojam vještačka inteligencija: "Zvuči lažno"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.10.2026 21:11

Komentari:

0
Доналд Трамп, предсједник Америке
Foto: AP Photo/Jose Luis Magana / Tanjug

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je svako ko koristi pojam vještačka inteligencija neprijatelj i obnovio svoj poziv da se upotrebljava izraz superinteligencija.

Američki predsjednik je usmjerio pažnju na zamjenu pojma vještačka inteligencija sa pojmom superinteligencija, tvrdeći da riječ "vještačka" zvuči lažno.

Tramp je na društvenoj mreži "Trut sošl" naveo da njegova administracija više voli taj pojam jer je prihvaćeniji i tačniji.

Полиција Њемачка

Svijet

Talačka kriza u Njemačkoj: Ima mrtvih, policija naredila građanima da ne izlaze iz domova

Milijarder Ilon Mask već je najavio planove za preimenovanje njegove kompanije "Spejs Iks VI" u "Spejs Iks SI".

U deklaraciji o bezbjednosti koju su krajem septembra potpisale sve veće tehnološke kompanije u Bijeloj kući takođe se koristi pojam superinteligencija.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Vještačka inteligencija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Аутомобил њемачке полиције

Svijet

Talačka kriza u Njemačkoj: Ima mrtvih, policija naredila građanima da ne izlaze iz domova

3 h

0
Избори, гласање, скенер

Svijet

"Pokušaji spoljnih snaga da izvrše uticaj na izborni proces u BiH pokazali se uzaludnim"

4 h

4
Николас Мадуро и његова супруга

Svijet

Madurova supruga traži puštanje iz zatvora: Srčano oboljenje se pogoršalo u zatvoru

4 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће прије него што се укрца у хеликоптер „Марин ван”, у суботу, 26. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Vodimo produktivne razgovore sa Iranom, nećemo napasti prije međuizbora

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

55

Čim krene sezona grijanja stavite ovo na radijator: Kuća će danima mirisati

22

55

Zaustavljena tokom kontrole: Putnica za Banjaluku dobila krivičnu prijavu

22

47

Najneobičnija majka u istoriji: Rodila 69 d‌jece

22

43

Pojela pljeskavicu s ljubavnikom, iznajmila stan pa pozvala muža: Ubrzo je potekla krv

22

42

Istraživanje pokazalo: Evo šta je muškarcima najvažnije za dobar brak

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima