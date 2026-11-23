Američki predsjednik Donald Tramp rekao je tokom konsultacija sa liderima Koalicije voljnih da bi bilo poželjnije da se ne troše milijarde dolara na podršku Kijevu već da se taj novac uloži u sopstvene ekonomije, izjavio je njegov specijalni izaslanik Džared Kušner.

Kušner je na Iksu naveo da je Tramp naglasio da bi stotine milijardi koje se trenutno troše na rat u Ukrajini mogle uložiti u svoje ekonomije, stvaranje radnih mjesta, podsticanje rasta, snižavanje cijena energije i jačanje infrastrukture.

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"Vašington post" objavio je ranije ove sedmice da je Tramp tokom telefonskog razgovora sa učesnicima Koalicije voljnih, koji su se sastali u Berlinu, pozvao te zemlje da naprave dogovor sa Kremljom da bi mogli da preusmjere novac koji troše na Ukrajinu.

Prema izvorima, Tramp je rekao da Evropljani troše "milijarde i milijarde" na Ukrajinu, koje bi mogli mogli da potroše na svoje "prelijepe zemlje".