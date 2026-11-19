Predsjednik SAD Donald Tramp ocijenio je na sastanku sa predsjednicima Rusije i Kine, Vladimirom Putinom i Si Đinpingom, da je Međunarodni krivični sud van kontrole.

"Globalističke organizacije poput Međunarodnog krivičnog suda, koji je izmakao kontroli, oko čega smo, vjerujem, svi saglasni, zaista su daleko odstupile od svojih nadležnosti", rekao je Tramp na početku razgovora.

Trilateralni sastanak Putina, Sija i Trampa održava se na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Šendženu. Inače, ovo je prvi trilateralni sastanak lidera tri zemlje, podsjeća RIA Novosti.