Tramp najavio da bi razmotrio vojnu akciju protiv još jedne zemlje

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da bi razmotrio pokretanje vojne operacije protiv Kube prije isteka svog mandata, dok njegova administracija istovremeno odustaje od diplomatskih pregovora o ratu sa Iranom, nakon nedavnog gubitka republikanaca na međuizborima.

U intervjuu za emisiju „Hju Hjuit Šou“, Tramp je rekao da želi da "riješi pitanje Kube" prije nego što napusti funkciju i nagovijestio da bi državni sekretar Marko Rubio, čiji su roditelji emigrirali sa tog ostrva, bio veoma zainteresovan za takvu akciju, prenosi "Independent".

Srbija Uhapšen muškarac zbog pokušaja podmićivanja policajca na Aerodromu

"Pa, želim da riješim pitanje Kube prije nego što odem, da", rekao je Tramp voditelju Hjuu Hjuitu, odgovarajući na pitanje da li bi naredio upotrebu vojne sile kako bi Kuba bila oslobođena.

"A imamo veoma sposobnog i talentovanog čovjeka za Kubu, koji se zove Marko. Jer Markovi roditelji su sa Kube, Marko Rubio, njegovi roditelji su sa Kube, kao što verovatno znate. I on bi to veoma voleo da uradi", rekao je Tramp.

Tramp je Kubu opisao kao "propalu" državu i rekao da pažljivo prati situaciju, podsjećajući na podršku koju je ranije dobio od kubansko-američkih birača na Floridi.

"Volio bih da budem u mogućnosti da to uradim. Osvojio sam 94 odsto kubanskih glasova na Floridi i mislim da sam sada popularniji nego tada. I, iskreno, volio bih da to učinim zbog ljudi, zbog Kubanaca koji su došli u Ameriku i prema kojima se veoma loše postupalo", rekao je Tramp.

Kada ga je Hjuit dodatno upitao da li bi odobrio kratku vojnu operaciju, precizirajući da li bi podržao "malo vojne sile, kampanju u trajanju od nedjelju dana", Tramp je odgovorio:

"Bio bih za to, svakako bih razmotrio tu mogućnost".

Trampove izjave o Kubi dolaze u trenutku kada Bijela kuća mijenja pristup ratu sa Iranom, koji je počeo 28. februara, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli vojne udare.

Ranije u četvrtak ujutru, Tramp je u nizu objava na društvenoj mreži Trut saopštio da je naložio potpredsjedniku Džej Di Vensu da odustane od diplomatskih pregovora sa Teheranom i da se umjesto toga usredsredi na istragu navodnih izbornih nepravilnosti u državama i gradovima pod kontrolom demokrata.

Banja Luka Šobot najavio mjere protiv parkiranja na trotoare kod UKC-a

"Nije nam potreban sporazum sa Iranom. Ti dani su odavno prošli. Uzeli smo njihov novac, stotine milijardi dolara, i imamo njihov moreuz!", napisao je Tramp.

Cijene nafte su porasle, dok su akcije na berzama pale nakon ove objave, pošto su tržišta reagovala na novu neizvjesnost, piše portal "Aksios".

Ova direktiva predstavlja nagli zaokret za Vensa, koji je mjesecima predvodio američke pregovaračke delegacije u pokušajima da se obezbijedi prekid vatre i nastave razgovori o nuklearnom programu Irana. Prije samo nekoliko dana, potpredsjednik je razmatrao mogućnost direktnih razgovora sa visokim iranskim bezbjednosnim zvaničnikom Mohsenom Rezaijem, kako je objavio "Vol Strit Žurnal".

U utorak je Rubio obavijestio kolege iz zemalja Grupe sedam (G7) u Parizu da je Tramp odlučio da ne nastavlja velike vojne udare niti da traži diplomatsko rješenje sukoba sa Iranom, već da se opredijelio za izolaciju iranskog režima.

Sjedinjene Američke Države više puta su odbacile postojeći iranski prijedlog za prekid vatre, koji je Rubio ocijenio kao "nečuven, smiješan i potpuno nerealan".

Republika Srpska Na dnevnom redu 12 tačaka: Sazvana konstitutivna sjednica Narodne skupštine Srpske

Iako je Tramp u ponedjeljak rekao novinarima da je rat sa Iranom "praktično završen" i da će SAD obustaviti najavljene napade na zahtjev susjednih zalivskih zemalja, među kojima su Katar i Saudijska Arabija, namjerava da zadrži pomorsku blokadu u Ormuskom moreuzu.

Napadi manjeg intenziteta su, međutim, nastavljeni. Iranski državni mediji izvijestili su da su američke snage ranije ove nedjelje izvele napade na iransko ostrvo Kešm, nakon što je Iran napao tankere u Persijskom zalivu.

Ekonomske posljedice rata, uključujući rast cijena goriva, naširoko su ocijenjene kao jedan od faktora koji su doprinijeli nedavnim gubicima Republikanske stranke na međuizborima, zbog kojih su republikanci izgubili kontrolu nad Kongresom.

Nekoliko dana prije Trampove objave u četvrtak, Vens je javno iznio neslaganje sa predsjednikom povodom političkih posljedica rata.

"Razlog zbog kojeg smo izgubili jeste rat", napisao je Vens prošle nedjelje na društvenoj mreži Iks.

"Ako želite da tvrdite da je rat bio vrijedan toga, da je gubitak Senata u narednih šest godina bio cijena koju je vrijedilo platiti, onda to i recite. Obrazložite zašto je to bila opravdana cijena. Slažete se ili ne, ali bar budite iskreni. Svi znaju zašto smo izgubili", naveo je Vens.

Tramp je branio odluku o ratu sa Iranom, poručujući da ništa ne bi uradio drugačije.

(Alo)