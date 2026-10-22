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Tramp "najavio": Nešto će se desiti vrlo brzo

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22.10.2026 08:07

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Америчка морнарица у Хормушком мореузу
Foto: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Sjedinjene Američke Države (SAD) ne pregovaraju sa Iranom i da će se u sukobu sa Iranom „nešto desiti vrlo brzo“.

„Ne pregovaramo sa Iranom. Nešto će se, na ovaj ili onaj način, desiti prilično brzo. Čini se da većina ljudi misli da će to biti nakon izbora“, rekao je Tramp novinaru prije ukrcavanja u avion „Er fors uan“ u vojnoj bazi Endruz.

Izjava je uslijedila nakon što je „Njujork tajms“ objavio da su SAD i Izrael izradili planove za nove vojne napade na Iran.

Napadi bi uslijedili nakon američkih izbora na polovini predsjedničkog mandata, koji se održavaju 3. novembra.

„Njujork tajms“ se poziva na američke zvaničnike i druge upućene izvore. Prema njihovim navodima, dvije zemlje su pojačale vojne vježbe pred, kako list piše, „kratku, ali intenzivnu operaciju“. To uključuje i prelijetanje iznad Iraka, zapadnog susjeda Irana, kojim se simuliraju manevri napada.

Među mogućim metama su iranska energetska postrojenja, nuklearni objekti te zalihe raketa i dronova. Zvaničnici koje list citira tvrde da bi nova velika runda napada mogla da uruši iransku ekonomiju i tako natjera Teheran na diplomatske ustupke.

U izvještaju se navodi i da postoji mala mogućnost da Tramp odobri napade već ovog mjeseca. Moguće je i da na kraju ne odobri nikakvu vojnu akciju protiv Irana, prenosi Kliks.

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Donald Tramp

Iran

Hormuški moreuz

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