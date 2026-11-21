Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da ne razmišlja o promjeni režima u Iranu.

"Nikad mi nije bilo stalo do režima u Iranu. Pojedini ljudi kažu promjena režima, ali šta to u stvari znači", rekao je Tramp za "Foks njuz".

Američki predsjednik je dodao da je već srušio dva režima, prenosi Srna.