Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da nije mogao da se sastane sa sjevernokorejskim liderom Kim Džong Unom tokom posjete Aziji jer je imao previše sastanaka, ali je dodao da će se njih dvojica sastati "u nekom trenutku".

"Odnos postoji, ali se nismo sastali", rekao je Tramp za TV mrežu NBC njuz.

Američki predsjednik je dodao da je imao previše sastanaka i da susret sa Kimom ne bi bio izvodljiv.

"Imaćemo taj sastanak u nekom trenutku", zaključio je Tramp.

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On je napustio Kinu nakon samita zemalja APEK-a u Šenženu bez održanog sastanka sa sjevernokorejskim liderom čiju je mogućnost najavio prije odlaska, piše Srna.