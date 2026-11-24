Predsjednik SAD Donald Tramp pomilovao je dvije ćurke, "Fridom" i "Feders", tokom tradicionalne ceremonije u Bijeloj kući uoči američkog Dana zahvalnosti.

"Za nekoliko trenutaka, u skladu sa ovlašćenjima koja su mi data Ustavom SAD, dodijeliću im potpuno, apsolutno i bezuslovno pomilovanje, što znači da će živjeti vječno - dvjema veličanstvenim ćurkama za Dan zahvalnosti", rekao je Tramp tokom ceremonije kojoj je prisustvovala i prva dama Melanija Tramp.

Tramp je rekao da nije oduševljen imenima ćurki.

On je dodao da su ptice uzgojili farmeri u državi Zapadna Virdžinija i da su teške oko 37 kilograma.

Donald Tramp i ćurka Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Prije nego što su stigle u Bijelu kuću, ćurke su, prema tradiciji, prenoćile u vašingtonskom istorijskom hotelu "Vilard". Nakon pomilovanja, ćurke će se uputiti u Teksas, gdje će boraviti u živinarskom objektu na jednom univerzitetu.

Tradicija poklanjanja ćurke američkom predsjedniku za Dan zahvalnosti datira iz 1947. godine, kada je Nacionalna federacija za ćurke poklonila pticu Hariju Trumanu.

Međutim, zvanična ceremonija pomilovanja počela je tek 1989. godine, pod predsjednikom Džordžom Bušom starijim