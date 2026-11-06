Izborni poraz republikanaca na američkim međuizborima mogao bi da promijeni računicu Donalda Trampa i otvori put diplomatskom rješenju sukoba sa Iranom.

Dok se u Vašingtonu preispituje nastavak rata, iz Teherana stižu prijetnje američkim saveznicima i presude protiv SAD vrijedne gotovo 300 milijardi dolara.

Nakon poraza republikanaca na međuizborima u Sjedinjenim Američkim Državama, predsjednik Donald Tramp mogao bi da odustane od novih napada na Iran i okrene se diplomatskom rješenju sukoba.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf likuje zbog ishoda američkih izbora na polovini mandata, smatrajući da je rat protiv Islamske Republike jedan od glavnih uzroka Trampovog poraza.

Za to vrijeme, savjetnik Revolucionarne garde Sardar Bilali upozorava da će svaka država koja pomogne SAD u eventualnim napadima na Teheran biti smatrana legitimnom metom.

U međuvremenu, iranski sudovi donijeli su brze presude protiv Vašingtona u ukupnoj vrijednosti od gotovo 300 milijardi dolara. Međutim, naplata tih potraživanja biće znatno sporija i teža.

Bez sredstava ostaje i Misija Ujedinjenih nacija u Libanu, čiji mandat na zapadu Bliskog istoka ističe 31. decembra. Savjet bezbjednosti razmatra buduće mehanizme nadzora duž Plave linije.

(RTS)