Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SAD Donald Tramp danas u Ovalnom kabinetu uručuje Predsjedničku medalju slobode, najviše civilno priznanje u SAD, bivšem gradonačelniku Njujorka Rudiju Đulijaniju.
Portparolka Bijele kuće Olivija Vejls u izjavi za Ej-Bi-Si njuz rekla je da će Tramp „s ponosom odati počast gradonačelniku Đulijaniju, gradonačelniku Amerike, Predsjedničkom medaljom slobode za njegov životni rad u službi američkog naroda“.
Tramp je dodjelu najavio još 1. septembra 2025. godine, dva dana nakon što je Đulijani teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Nju Hempširu.
Tada ga je nazvao „najvećim gradonačelnikom u istoriji Njujorka i jednako velikim američkim patriotom“.
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Podsjećamo, Rudi Đulijani je prošle godine boravio u Banjaluci gdje je podržao Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a sa kojim je snimio i jednu epizodu svog podkasta.
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