Tramp: Volio bih da vidim Putina na samitu G20 u Majamiju

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da bi volio da predsjednik Rusije Vladimir Putin prisustvuje samitu G20 u Sjedinjenim Državama.
"Ne znam da li će on doći. Svakako bi mi drago da ga vidim", rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući.
Samit G20 biće održan 14. i 15. decembra u Majamiju, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 h1
Svijet
11 h0
Svijet
12 h0
Svijet
12 h2
Najnovije
Najčitanije
09
48
09
46
09
39
09
30
09
25
Trenutno na programu