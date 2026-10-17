Tramp: Volio bih da vidim Putina na samitu G20 u Majamiju

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Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da bi volio da predsjednik Rusije Vladimir Putin prisustvuje samitu G20 u Sjedinjenim Državama.

"Ne znam da li će on doći. Svakako bi mi drago da ga vidim", rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući. Samit G20 biće održan 14. i 15. decembra u Majamiju, prenosi Srna.

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