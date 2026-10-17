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Tramp: Volio bih da vidim Putina na samitu G20 u Majamiju

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17.10.2026 08:01

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Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима док дижу руке, прије него што је кренуо авионом Марин Ван са Јужног травњака Бијеле куће, у понедјељак, 12. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da bi volio da predsjednik Rusije Vladimir Putin prisustvuje samitu G20 u Sjedinjenim Državama.

"Ne znam da li će on doći. Svakako bi mi drago da ga vidim", rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući.

Samit G20 biće održan 14. i 15. decembra u Majamiju, prenosi Srna.

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Tagovi :

Donald Tramp

Vladimir Putin

Samit G20

Majami

Amerika

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