Tramp: Zaslužujem Nobelovu nagradu za mir

Uoči objavljivanja dobitnika Nobelove nagrade za mir, američki predsjednik Donald Tramp poručuje da je vrijeme da priznanje pripadne njemu.

„Ne znam kakva će biti njihova odluka. Oni imaju reputaciju da je možda ne daju ljudima poput mene“, rekao je Tramp o nagradi za 2026. godinu, koju će Norveški Nobelov komitet objaviti u petak, prenosi Rojters.

Od svog povratka u Bijelu kuću prošle godine, Tramp je više puta ponovio da zaslužuje da dobije ovo prestižno priznanje.

„Vrijeme je za to. Bio sam veoma počastvovan što sam je prošli put primio indirektno od dobitnice, koja je rekla da niko u istoriji to ne zaslužuje više od predsjednika Trampa“, rekao je predsjednik SAD novinarima u Ovalnom kabinetu.

Liderka venecuelanske opozicije Marija Korina Mačado predala je u januaru svoju medalju Nobelove nagrade za mir za 2025. godinu američkom predsjedniku, u trenutku dok je tražila podršku SAD za svoje napore u Venecueli.

Tramp je rekao da bi trebalo da dobije nagradu nakon što se, kako tvrdi, uključio u osam globalnih konflikata otkako je stupio na dužnost prošlog januara.

Lideri Kambodže, Izraela i Pakistana izjavili su da su nominovali Trampa, iako ne postoji način da se to provjeri.

Strane u pojedinim konfliktima za koje Tramp tvrdi da ih je riješio osporavaju diplomatsku ulogu američkog predsjednika, a borbe su ponovo buknule u nekim od tih regiona, uključujući Demokratsku Republiku Kongo i duž granice između Kambodže i Tajlanda.

Rješenje za rat u Ukrajini izmaklo je Trampu, koji je obećao da će ga okončati prvog dana svog drugog mandata u Bijeloj kući.

Udari SAD i Izraela na Iran doveli su do sedmomjesečnog konflikta koji je poremetio globalno snabdijevanje energentima i podigao cijene goriva prije novembarskih međuizbora za Kongres.

Papa Lav XIV, Međunarodni krivični sud i specijalni izvjestilac za palestinske teritorije nalaze se među favoritima za ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir, navodi Rojters., prenosi RTS