Tramp: Zelenski bolje da pristane na sporazum

Rusija kontinuirano širi teritoriju koja prelazi pod njenu kontrolu tokom Specijalne vojne operacije, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

"Rusija je ogromna mašina. Rusi nastavljaju da napreduju, oni imaju neiscrpne resurse", rekao je Tramp, prenosi RT Balkan.

Narod u Ukrajini teško da će trpjeti dalje borbe, Zelenski treba da pristane na sporazum, ocijenio je šef Bijele kuće.

"Ukrajina i Zelenski treba da teže rješavanju sukoba, inače će se situacija za njih loše završiti", izjavio je Tramp.

SAD to žele od Zelenskog, dodao je on.

Tramp je još primijetio da je Evropa umorna od ukrajinskog sukoba.

"Mi smo mnogo dali Ukrajini. Mi nismo dobili ništa zauzvrat, osim tuge, smrti i ogromnih finansijskih gubitaka", istakao je Donald Tramp.

Američki lider je ocijenio da sastanak Putina i Zelenskog nije neophodan za ukrajinsko rešenje.

Prema njegovim riječima, šef kijevskog režima je mogao da postigne sporazum prije dvije godine pod mnogo povoljnijim uslovima.

Zelenski: Razmatrani predlozi za prekid vatre po uzoru na član 5 NATO-a

Šef kijevskog režima Volodimir Zelenski izjavio je da su tokom razgovora sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Stivom Vitkofom u Oslu razmatrani prijedlozi za različite formate prekida vatre, bezbjednosne garancije za Ukrajinu i pitanja teritorija.

Zelenski je na konferenciji za novinare, nakon razgovora održanih uz učešće norveškog premijera Jonasa Gara Sterea i finskog predsjednika Aleksandra Stuba, rekao da je Ukrajina spremna za pregovore i da je važno pokazati znake deeskalacije.

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"Zato postoje određeni prijedlozi za različite formate prekida vatre", rekao je Zelenski.

On je naveo da su sa američkom stranom razgovarane bezbjednosne garancije za Ukrajinu, uključujući mogućnost primjene člana 5 NATO-a i opciju "člana 5 lajt".

Prema njegovim riječima, dokument koji će Vitkof predati ruskoj strani sadrži različite vrste bezbjednosnih garancija, a odgovor se očekuje u roku od jednog dana.

Zelenski je ponovio da o teritorijalnim pitanjima mora da se razgovara na najvišem nivou i izrazio je spremnost za trilateralni sastanak sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom.

"Nijedno pitanje o Ukrajini ne može da se razmatra bez Ukrajine", poručio je Zelenski.

On je naveo da je tokom razgovora bilo riječi i o obnovi Ukrajine nakon sukoba, ističući da je cilj da se sukob završi što prije. Izrazio nadu da će Ukrajini pomoći američki i evropski partneri.

Takođe je kazao da američki obavještajni podaci o raketnim napadima sada funkcionišu, ističući njihov značaj za rano upozoravanje stanovništva na dolazak balističkih raketa.