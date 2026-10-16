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Trampov savjetnik demantovao "Politiko": Totalno lažne vijesti o Suzi Vajls

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16.10.2026 08:45

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Трампов савјетник демантовао "Политико": Тотално лажне вијести о Сузи Вајлс
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin, Alex Brandon

Aleks Bruzevic, savjetnik američkog predsjednika Donalda Trampa, oglasio se na društvenim mrežama demantujući pisanje "Politika" o smjeni šefa Trampovog kabineta, Suzi Vajls.

Trampov savjetnik je na društvenoj mreži Iks objavio izjavu koju je Tramp dao za Politiko, a koji pomenuti medij nije uključio u snimak koji su objavili na društvenim mrežama.

"Totalno lažne vijesti. Suzi Vajls je moj lojalan šef kabineta sa najdužim stažom - postoji razlog za to. Ona je sa mnom od samog početka, moj je savjetnik od povjerenja i uživa moje POTPUNO poverenje", izjavio je Tramp.

Tramp je istakao da "Politiko" ne mari za činjenice, integritet ni pošteno novinarstvo i da ih je zato izbacio iz Bijele kuće.

Ovakav potez "Politika" našao se na meti kritika na društvenim mrežama.

"Ovi ljudi su besramno nepošteni. Oni će učiniti sve da stvore razdor između Trampa i njegovog kabineta, čak i ako to znači namjerno laganje čitalaca", jedan je od komentara na Iksu.

Novinarka "Politika" je nastavila da promoviše ovu obmanu, iako joj je Tramp lično rekao da to nije bilo tačno.

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Donald Tramp

Suzi Vajls

Amerika

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