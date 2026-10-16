Trampov savjetnik demantovao "Politiko": Totalno lažne vijesti o Suzi Vajls

Aleks Bruzevic, savjetnik američkog predsjednika Donalda Trampa, oglasio se na društvenim mrežama demantujući pisanje "Politika" o smjeni šefa Trampovog kabineta, Suzi Vajls.

Trampov savjetnik je na društvenoj mreži Iks objavio izjavu koju je Tramp dao za Politiko, a koji pomenuti medij nije uključio u snimak koji su objavili na društvenim mrežama.

"Totalno lažne vijesti. Suzi Vajls je moj lojalan šef kabineta sa najdužim stažom - postoji razlog za to. Ona je sa mnom od samog početka, moj je savjetnik od povjerenja i uživa moje POTPUNO poverenje", izjavio je Tramp.

“Total FAKE NEWS…Susie Wiles is my loyal and longest serving chief of staff — there is a reason for that… She has my COMPLETE confidence.” Here is the quote that President Trump just gave to your outlet, why didn’t you include that in the screenshot you tweeted? 🤷🏻‍♂️ https://t.co/YvhnmhCZjm — Alex Bruesewitz 🇺🇸 (@alexbruesewitz) October 15, 2026

Tramp je istakao da "Politiko" ne mari za činjenice, integritet ni pošteno novinarstvo i da ih je zato izbacio iz Bijele kuće.

Ovakav potez "Politika" našao se na meti kritika na društvenim mrežama.

"Ovi ljudi su besramno nepošteni. Oni će učiniti sve da stvore razdor između Trampa i njegovog kabineta, čak i ako to znači namjerno laganje čitalaca", jedan je od komentara na Iksu.

Novinarka "Politika" je nastavila da promoviše ovu obmanu, iako joj je Tramp lično rekao da to nije bilo tačno.