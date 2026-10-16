Trampov savjetnik demantovao "Politiko": Totalno lažne vijesti o Suzi Vajls

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Aleks Bruzevic, savjetnik američkog predsjednika Donalda Trampa, oglasio se na društvenim mrežama demantujući pisanje "Politika" o smjeni šefa Trampovog kabineta, Suzi Vajls.
Trampov savjetnik je na društvenoj mreži Iks objavio izjavu koju je Tramp dao za Politiko, a koji pomenuti medij nije uključio u snimak koji su objavili na društvenim mrežama.
"Totalno lažne vijesti. Suzi Vajls je moj lojalan šef kabineta sa najdužim stažom - postoji razlog za to. Ona je sa mnom od samog početka, moj je savjetnik od povjerenja i uživa moje POTPUNO poverenje", izjavio je Tramp.
“Total FAKE NEWS…Susie Wiles is my loyal and longest serving chief of staff — there is a reason for that… She has my COMPLETE confidence.”
Here is the quote that President Trump just gave to your outlet, why didn’t you include that in the screenshot you tweeted? 🤷🏻♂️ https://t.co/YvhnmhCZjm— Alex Bruesewitz 🇺🇸 (@alexbruesewitz) October 15, 2026
Tramp je istakao da "Politiko" ne mari za činjenice, integritet ni pošteno novinarstvo i da ih je zato izbacio iz Bijele kuće.
Ovakav potez "Politika" našao se na meti kritika na društvenim mrežama.
"Ovi ljudi su besramno nepošteni. Oni će učiniti sve da stvore razdor između Trampa i njegovog kabineta, čak i ako to znači namjerno laganje čitalaca", jedan je od komentara na Iksu.
Novinarka "Politika" je nastavila da promoviše ovu obmanu, iako joj je Tramp lično rekao da to nije bilo tačno.
Susie Wiles isn’t going anywhere.
Shame on @politico and @DashaBurns for omitting Trump’s response from the headline while including it in the Playbook newsletter.
I know because I received the email with Trump’s statement calling it “TOTAL FAKE NEWS.”
Yet, just 20 minutes ago, Dasha was STILL pushing this HOAX after Trump directly told her it wasn’t true.
These people are shamelessly dishonest. They’ll do anything to create a rift between Trump and his cabinet, even if it means deliberately lying to their readers. Absolutely disgraceful.— Gina Milan (@ginamilan_) October 15, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
12
40
12
34
12
31
12
24
12
15
Trenutno na programu