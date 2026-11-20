Ministar spoljnih poslova Vang Ji istakao je da je trilateralni sastanak lidera Kine, SAD i Rusije istorijski događaj i mirovni samit na kojem su tri strane izrazile spremnost da spriječe sukobe i konfrontacije, očuvaju osnovu mirne koegzistencije i podstaknu uspostavljanje odnosa velikih sila koje karakterišu mirna koegzistencija, ukupna stabilnost i uravnotežen razvoj.

Vang Ji, koji je i član Političkog biroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, predstavio je juče u Šendženu kineskim i stranim novinarima rezultate 33. neformalnog sastanka lidera Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje /APEK/ i pratećih aktivnosti.

On je istakao da je 2026. godina "kineska godina" u okviru APEK-a.

Kina je tokom protekle godine u potpunosti ispunila odgovornosti zemlje domaćina i uspješno organizovala 321 sastanak i događaj u okviru APEK-a, uz učešće više od 10.000 predstavnika iz različitih ekonomija, što predstavlja rekord u istoriji ove organizacije, saopštila je Kineska medijska grupa.

Tokom godine, ostvareno je ukupno 75 značajnih rezultata, a otvorenost, inovacije i saradnja bili su ključni principi svih aktivnosti. Među njima su Deklaracija iz Sudžoa, usvojena na sastanku ministara trgovine, Deklaracija iz Čengdua sa sastanka ministara za digitalna pitanja i vještačku inteligenciju, Deklaracija iz Nanđinga sa sastanka ministara rada i ljudskih resursa, kao i Inicijativa iz Šendžena, objavljena na Samitu poslovnih lidera, čime su postavljeni temelji za dalje produbljivanje regionalne saradnje.

Neformalni sastanak lidera predstavlja jedan od najvažnijih rezultata "kineske godine" u okviru APEK-a. Pod predsjedavanjem kineskog predsjednika Si Đinpinga i uz podršku lidera svih ekonomija članica, usvojena je Perspektiva lidera APEK-a iz Šendžena, kojom su definisani pravac i konkretni putevi za izgradnju azijsko-pacifičke zajednice. Time je ostvaren novi važan korak u saradnji APEK-a.

Prema rečima Vang Jija, Perspektiva iz Šendžena donijela je napredak u šest ključnih oblasti.

Prvo, definisan je pravac regionalne saradnje, uz zalaganje za izgradnju azijsko-pacifičke zajednice zasnovane na miru i stabilnosti, otvorenosti i povezanosti, inovacijama i inkluzivnom razvoju.

Drugo, postavljena su "četiri stuba i osam ključnih oblasti" ove zajednice: trgovina i privreda, povezanost, inovacije i razvoj, uz osam prioritetnih oblasti – zona slobodne trgovine Azijsko-regiona, infrastrukturna povezanost, regulatorna saradnja, razmjena ljudi, digitalna ekonomija, nove tehnologije, jačanje kapaciteta i održivi rast.

Treće, dat je novi podsticaj uspostavljanju zone slobodne trgovine u azijsko-pacifičkom regionu. Usvajanjem Okvira saradnje APEK-a za digitalizaciju trgovine unaprijediće se olakšavanje trgovine i regionalna ekonomska integracija.

Četvrto, unaprijeđen je Plan za povezanost Azijsko-pacifičkog regiona, uz produbljivanje saradnje u oblasti infrastrukture, lanaca snabdijevanja, regulatornih politika i kretanja ljudi.

Peto, podstaknuta je primjena vještačke inteligencije i drugih novih tehnologija u zapošljavanju, javnim uslugama i digitalnoj infrastrukturi, kako bi se stvorili novi pokretači ekonomskog rasta.

Šesto, uspostavljene su nove platforme za praktičnu saradnju, uključujući osnivanje Istraživačkog centra za azijsko-pacifičku zajednicu i inicijativu za formiranje Saveza za saradnju ekonomija zalivskih područja, uz jačanje saradnje u digitalnim tehnologijama, čistoj energiji i razvoju malih i srednjih preduzeća.

Tokom sastanka, kineski predsjednik Si Đinping najavio je i niz kineskih dobrovoljnih inicijativa za podršku saradnji u regionu, koje obuhvataju saobraćaj, javno zdravlje, energetiku, prehrambenu bezbjednost, ljudske resurse i borbu protiv korupcije, čime će se dodatno doprinijeti da rezultati saradnje budu dostupni svim stranama.

Pored toga, predsjednik Si Đinping sastao se sa predsjednicima SAD i Rusije, Donaldom Trampom i Vladimirom Putinom, predsjedavajući trilateralnim sastankom lidera Kine, SAD i Rusije.

Vang Ji je naveo da je riječ o prvom neposrednom susretu lidera tri zemlje u istoriji, tokom kojeg su razmijenjena mišljenja o globalnom miru i bezbjednosti, kao i o strateškoj stabilnosti odnosa velikih sila. Sastanak je rezultirao nizom zajedničkih stavova i usvajanjem Mirovne deklaracije.

Kina će nastaviti komunikaciju i koordinaciju sa Rusijom i SAD radi sprovođenja postignutih dogovora.

Govoreći o značaju izgradnje azijsko-pacifičke zajednice, Vang Ji je podsjetio da je APEK 2020. godine usvojio Viziju Putradžaje, s ciljem da do 2040. godine bude izgrađena azijsko-pacifička zajednica.

Sastanak u Šendženu dodatno je razradio tu viziju, definisao okvir saradnje i mapu puta za njeno sprovođenje, čime je izgradnja zajednice prešla sa opštih ciljeva na konkretne aktivnosti.

On je naglasio da je, uprkos izazovima sa kojima se suočava globalizacija, otvorena saradnja i dalje pravi izbor za razvoj azijsko-pacifičkog regiona. Sve strane treba da prevaziđu razlike i očuvaju prvobitne ciljeve saradnje u okviru APEK-a.

Na kraju, Vang Ji je istakao da je izgradnja azijsko-pacifičke zajednice u skladu sa kineskom inicijativom o izgradnji zajednice sa zajedničkom budućnošću za čovječanstvo.

Kina će, kako je naveo, polazeći od novog početka u Šendženu, nastaviti da podstiče otvorenost, saradnju i zajednički razvoj u Azijsko-pacifičkom regionu, kako bi doprinijela dobrobiti naroda Kine i čitavog regiona, kao i svjetskom miru i razvoju, prenosi Srna.