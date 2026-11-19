Direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić ocijenila je da je prvi trilateralni sastanak predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina i predsjednika Kine Si Đinpinga predstavlja važan i ohrabrujući diplomatski korak u trenutku velikih međunarodnih neizvjesnosti.

"Sama spremnost trojice lidera da neposredno razgovaraju o najosjetljivijim globalnim pitanjima ima poseban značaj, imajući u vidu uticaj njihovih država i odgovornost koju nose za očuvanje mira i bezbjednosti", napisala je Trišić-Babić na "Iksu".

Razlike među velikim silama, kako je navela, neće nestati nakon jednog sastanka, ali otvoren dijalog stvara prostor za smanjenje rizika, bolje razumijevanje interesa i postepeno postizanje dogovora.

"Zato značaj ovog susreta vidim i u mogućnosti da neposredna komunikacija preraste u trajniji proces saradnje na pitanjima od kojih zavisi stabilnost čitavog svijeta", dodala je ona.

Trišić-Babić je istakla da su dijalog, uvažavanje sagovornika i traženje prostora za saradnju takođe pristup kojim se rukovodi u međunarodnom djelovanju Republike Srpske.

"Svjesni smo koliko globalne krize utiču na bezbjednost, privredu i svakodnevni život naših građana. Naš interes je stabilno međunarodno okruženje u kojem se sporovi rješavaju diplomatskim putem, poštuju međunarodno pravo i postignuti sporazumi, a partnerstva grade na povjerenju i obostranom interesu", navela je ona.

Predsjednici Kine, SAD i Rusije, Si Đinping, Donald Tramp i Vladimir Putin, usvojili su na sastanku Šendženu "deklaraciju o miru" u kojoj se navodi da su nuklearni sukobi uzaludni i da nikada ne bi trebalo da se dogode, javila je Sinhua.

U deklaraciji se, između ostalog, navodi da su trojica predsjednika postigla dogovor o potrebi da se izvrše reforme UN radi njihovog efikasnijeg rada i da su poručili da Međunarodni krivični sud i slične institucije ne smiju da zloupotrebljavaju svoju nadležnost.