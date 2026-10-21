Trogodišnja djevojčica visila sa 12. sprata, spasili je vatrogasci

Trogodišnja djevojčica spasena je u kineskom gradu Džangpingu nakon što je visila s prozora na 12. spratu zgrade, gdje joj je glava zapela između metalnih rešetaka. Incident se dogodio 17. oktobra ujutro, a dijete je ostalo da visi sa spoljne strane zgrade. Snimak događaja proširio se društvenim mrežama.

Jedan od komšija primijetio je dijete, odmah poslao fotografije u zajedničku grupu stanara i zatražio pomoć. Na snimku se vidi kako se djevojčica rukama drži za ogradu. Radnici obezbjeđenja i osoblje zgrade brzo su reagovali i ušli u stan na 11. spratu, neposredno ispod stana u kojem se nalazila djevojčica.

Kroz prozor su se nagnula dvojica muškaraca i podmetnula stolicu ispod djeteta. Na taj način su je pridržali, rasteretili njenu težinu i zadržali je na sigurnom do dolaska vatrogasaca.

Stanari su lokalnim medijima izjavili da je djevojčica u trenutku nesreće bila sama kod kuće. Otac je bio na poslu, a majka je otišla u prodavnicu dok je dijete spavalo.

Pretpostavlja se da se djevojčica provukla kroz rešetke, nakon čega joj je glava zapela između njih.

Po dolasku vatrogasaca, djevojčica je spuštena na sigurno i prevezena u bolnicu na pregled.

(Indeks)