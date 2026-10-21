Trogodišnja djevojčica visila sa 12. sprata, spasili je vatrogasci

Autor:ATV redakcija
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Trogodišnja djevojčica spasena je u kineskom gradu Džangpingu nakon što je visila s prozora na 12. spratu zgrade, gdje joj je glava zapela između metalnih rešetaka. Incident se dogodio 17. oktobra ujutro, a dijete je ostalo da visi sa spoljne strane zgrade. Snimak događaja proširio se društvenim mrežama.
Jedan od komšija primijetio je dijete, odmah poslao fotografije u zajedničku grupu stanara i zatražio pomoć. Na snimku se vidi kako se djevojčica rukama drži za ogradu. Radnici obezbjeđenja i osoblje zgrade brzo su reagovali i ušli u stan na 11. spratu, neposredno ispod stana u kojem se nalazila djevojčica.
Kroz prozor su se nagnula dvojica muškaraca i podmetnula stolicu ispod djeteta. Na taj način su je pridržali, rasteretili njenu težinu i zadržali je na sigurnom do dolaska vatrogasaca.
太惊险了😱爸爸去上班，妈妈早起去买菜，一岁多的孩子被挂16楼阳台。
后续被众人合力救下🙏 https://t.co/2cMDzwVuIc— 小牛 (@Xiaoniu6161) October 17, 2026
Stanari su lokalnim medijima izjavili da je djevojčica u trenutku nesreće bila sama kod kuće. Otac je bio na poslu, a majka je otišla u prodavnicu dok je dijete spavalo.
Pretpostavlja se da se djevojčica provukla kroz rešetke, nakon čega joj je glava zapela između njih.
Po dolasku vatrogasaca, djevojčica je spuštena na sigurno i prevezena u bolnicu na pregled.
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