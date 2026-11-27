Stefan Garner (31) osuđen je na doživotnu kaznu zatvora, uz obavezu da odsluži najmanje 23 godine, zbog ubistva svoje 33-godišnje trudnice Amber O'Brajen u Mančesteru, nakon što ju je ubo nožem više od 60 puta u lice i vrat.

Hitne službe su 19. aprila pronašle tijelo Amber O'Brajen umotano u ceradu na podu kupatila stana na osmom spratu. Garner je narednih dana, prema navodima sa suđenja, skidao njeno tijelo i umotavao ga u ceradu i selotejp, dok su snimci nadzornih kamera pokazali da je kupovao sredstva za čišćenje i plastičnu foliju.

Kako piše "The Sun", nakon zločina je stavio Amberinu mačku Skvik u zamrzivač, gdje je uginula. Garner se ranije izjasnio krivim za ubistvo iz nehata, ali ga je porota proglasila krivim za ubistvo.

Prethodila svađa i ranije osude

Amber se uselila u stan 3 sedmice prije nego što je pronađena, nakon spora oko toga gdje će par živjeti. Ona je 17. aprila bila na ultrazvuku koji je pokazao da je trudna 9 sedmica sa blizancima, što je izazvalo svađu među njima, nakon čega je zapretila da će otići kod majke.

Nadzorne kamere su ujutro 18. aprila u 3.42 snimile Amber kako napušta zgradu noseći mačku, dok ju je Garner pratio automobilom. U 4.29 snimljena je kod kuće svoje majke kako govori: „Završili smo, Stefane, ostavi me na miru.“ Oko 15 minuta kasnije vratila se u lift sa mačkom i više nije viđena živa, a vjeruje se da je ubijena poslije 6.20 časova.

Pred sudom je navedeno da je Garner 2015. godine osuđen na 12 godina zatvora zbog silovanja iz 2013. godine, nakon što je kao osamnaestogodišnjak osuđen po 7 tačaka za silovanje. Pušten je 2023. godine i u vrijeme zločina bio je na uslovnoj slobodi.

Viši istražni službenik Dankan Torp ocijenio je da je Garner kontrolišući i nasilan prestupnik, ističući hrabrost Amberine porodice tokom istrage i suđenja.