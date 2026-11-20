Strast prema sakupljanju uspomena sa putovanja mogla bi skupo koštati jednog turistu. Ipak, ovog puta nije riječ o samo jednom šačici pijeska sa plaže. Turista je očigledno želio da ponese mnogo veći suvenir.

Sedamdesetčetvorogodišnji francuski turista nije se zadovoljio malom uspomenom, već je tokom odmora na plažama Sardinije više puta uzimao pijesak. Napunio je čak 12 plastičnih flaša pijeskom sa različitih rajskih plaža na ovom italijanskom ostrvu. Ukupna težina zaplijenjenog peska bila je veća od šest kilograma!

Svaka flaša bila precizno obilježena

Na svakoj flaši napisao je naziv plaže sa koje je pijesak uzet. Međutim, sa neobičnim suvenirom nije stigao daleko.

U luci Porto Tores, na severozapadu Sardinije, službenici italijanske Carinske i monopolske uprave (ADM), zajedno sa pripadnicima lučke policije, kontrolisali su njegovo vozilo.

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Turista se spremao da trajektom otputuje sa Sardinije za Barselonu, prenosi italijanski portal "Il Messaggero".

Pijesak bio sakriven u automobilu

Službenici su u prtljažniku automobila pronašli zabranjeni suvenir – 12 flaša punih pijeska sa plaža.

Sada bi njegova neobična strast prema sakupljanju mogla skupo da ga košta. Sedamdesetčetvorogodišnjem turistu na teret se stavlja kršenje regionalnog zakona Sardinije broj 16 od 28. jula 2017. godine.

Ovim zakonom zabranjeno je uzimanje, posjedovanje i prodaja pijeska, šljunka i školjki bez odgovarajuće dozvole, čak i kada se to ne radi u cilju zarade.

Kolika kazna mu prijeti?

Za neovlašćeno uzimanje pijeska predviđena je novčana kazna od 500 do 3.000 evra.

Tako bi turista umjesto planiranog suvenira sa odmora kući mogao da ponese veoma skup račun.

A šta će biti sa zaplijenjenim pijeskom? On bi trebalo da bude vraćen na plaže sa kojih je uzet. Nadležni organi žele da na taj način zaštite osjetljiv obalski ekosistem i sistem peščanih dina.

Zahvaljujući tome što je svaku flašu pažljivo označio, službenici sada znaju sa kojih plaža potiče pojedina količina pijeska i gd‌je treba da je vrate, prenosi b92.