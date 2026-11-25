Osmo vijeće Državnog savjeta Turske jednoglasno je odbilo žalbu smijenjenog gradonačelnika Istanbula Ekrema Imamoglua i potvrdilo odluku o poništavanju njegove univerzitetske diplome, uz obrazloženje da je njegov prelazak na Univerzitet u Istanbulu 1990. godine bio praćen nizom nepravilnosti.

Vijeće je ocijenilo da je prelazak sa Američkog univerziteta Girne sproveden „kroz niz jasnih, očiglednih, međusobno povezanih i komplementarnih nepravilnih postupaka“, prenio je „Haberler“.

Razmatrani su priznanje univerziteta, povećanje upisnih kvota, rokovi za prijavu i rangiranje kandidata.

Državni savjet je utvrdio da je u ovom slučaju postojala „očigledna greška“, što predstavlja izuzetak od pravila prema kojem se administrativne odluke ne mogu poništavati nakon proteka određenog vremena, i zaključio da postupak oduzimanja diplome nije bio nezakonit.

Upravni odbor Univerziteta u Istanbulu poništio je 18. marta 2025. godine Imamogluov prelazak, diplomiranje i diplomu, postupajući na osnovu izvještaja Savjeta za visoko obrazovanje (JOK).

Odluka je donesena dan prije nego što je Imamoglu priveden u okviru istrage protiv Gradske opštine Istanbul.

Imamogluovu tužbu prethodno je odbacio Peti upravni sud u Istanbulu, a žalbu njegovih advokata odbilo je i Sedmo vijeće za upravne sporove Regionalnog upravnog suda u Istanbulu 13. maja 2026. godine.

Njegovi advokati su potom 17. juna podnijeli žalbu Državnom savjetu.

U žalbi su tvrdili da je odluka o poništavanju diplome politički motivisana i da krši principe pravne sigurnosti, administrativne stabilnosti i stečenih prava.

Zatražili su njeno poništavanje i obustavu izvršenja.

Nakon što je odluka Državnog savjeta objavljena u pojedinim medijima 19. novembra, Imamogluovi advokati saopštili su da im ona još nije zvanično dostavljena i da nije bila dostupna u turskom pravosudnom informacionom sistemu UJAP.

Prema turskom Ustavu, visoko obrazovanje je jedan od uslova za kandidaturu za predsjednika.

Ekrem Imamoglu važi za jednog od glavnih političkih rivala turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana, ali mu je kandidatura na narednim predsjedničkim izborima, predviđenim najkasnije do maja 2028. godine, onemogućena nakon poništavanja univerzitetske diplome.

Nakon odluke Državnog savjeta, Imamogluu su kao pravne mogućnosti preostale individualna žalba Ustavnom sudu Turske i obraćanje Evropskom sudu za ljudska prava.

(Telegraf)