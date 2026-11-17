Poljska će zamrznuti cijene gasa za domaćinstva na sadašnjem nivou da bi ublažila pritiske koji proizlaze iz situacije u Ormuskom moreuzu, izjavio je poljski premijer Donald Tusk.

Vlada je ranije ovog mjeseca saopštila da planira da finansira mjeru iz poreza na uvoz gasa, jer su cijene goriva dostigle najviši nivo u više od godinu dana.

"Takve cijene bi bile neprihvatljive sa stanovišta života poljskih porodica", rekao je Tusk na sjednici Vlade.

On je dodao da će cijena biti zamrznute na nivou od 197,29 zlota /45 evra/ po megavat-satu, koliko domaćinstva trenutno plaćaju.

Tuske je rekao da Vlada, takođe, razmatra načine za ublažavanje posljedica rasta cijena električne energije da bi Poljaci mogli da prežive zimu "bez cjenovnih šokova", prenosi Srna.