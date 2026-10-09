Logo

Tužilaštvo istražuje Adisa Ahmetovića, Bundestag mu ukinuo imunitet

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
09.10.2026 10:50

Komentari:

1
Тужилаштво истражује Адиса Ахметовића, Бундестаг му укинуо имунитет
Foto: Facebook/Adis Ahmetovic

Tužilaštvo u Hanoveru vodi istragu protiv poslanika u Bundestagu i predsjednika tamošnje Socijaldemokratske partije (SPD) Adisa Ahmetovića, kojem je njemački parlament ukinuo poslanički imunitet.

Prema izvještaju njemačkog NDR-a, istraga je povezana sa prodajom bolnice u Lerteu.

Portparol Tužilaštva potvrdio je da se istraga vodi, ali zbog interesa postupka nije otkrio detalje o sumnjama. Tužilaštvo nije navelo ni kada je istraga pokrenuta.

Ahmetovićev advokat potvrdio je da se protiv njegovog klijenta vodi postupak, te poručio da je spreman da sarađuje sa Tužilaštvom.

Полиција Републике Српске

Hronika

Policija zatekla maloljetnika i dvije osobe kako konzumiraju drogu sa mobilnog telefona

"Gospodin Ahmetović nije učinio ništa loše“, naveo je advokat u pisanoj izjavi, dodajući da njegov klijent želi „potpunu transparentnost“.

Prema izjavi advokata za Rundblik Niderzaksen (Rundblick Niedersachsen), Ahmetović je pod istragom zbog sumnje da je pomagao u sklapanju sporazuma kojima se narušava tržišna konkurencija, a koji su povezani sa prodajom bolničkog zemljišta u Lerteu.

Istrage i protiv drugih funkcionera SPD-a

Od ranije je poznato da Tužilaštvo vodi istrage protiv odlazećeg predsjednika regije Hanover Štefena Kraha i Štefana Policea, koji je u četvrtak uveče podnio ostavku na mjesto predsjednika poslaničkog kluba SPD-a u parlamentu Donje Saksonije.

Parlament Donje Saksonije u srijedu je Policeu ukinuo poslanički imunitet zbog istrage koja je u toku. Njegov advokat smatra da je postupak povezan sa istragom protiv Kraha.

Расвјета удес БЛ

Hronika

Banjaluka: Udario u uličnu rasvjetu, stub pao na knjižaru, uništena klima

NDR navodi da se u okviru ovih istraga ispituju sumnje na primanje nedozvoljenih pogodnosti, sklapanje sporazuma kojima se ograničava konkurencija prilikom javnih nadmetanja i odavanje povjerljivih informacija, odnosno pomaganje i podsticanje na izvršenje takvih djela.

Tužilaštvo nije javno preciziralo koje se od navedenih sumnji odnose na pojedine osumnjičene.

Za sve osobe obuhvaćene istragama važi pretpostavka nevinosti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Adis Ahmetović

Bundestag

imunitet

istraga

Komentari (1)

Više iz rubrike

На изборима за градоначелника побиједио Хитлер Мусолини

Svijet

Na izborima za gradonačelnika pobijedio Hitler Musolini

4 h

0
Човек гази кроз мутну воду након што су обилне кише изазвале бујичне поплаве у четврт Лас Кондес у Сантјагу (Чиле), у четвртак, 8. октобра 2026. године.

Svijet

Obilne kiše izazvale poplave i klizišta u Čileu, evakuisano više od 1.000 ljudi

5 h

0
Величанствен поглед на сурове планине под ведро плавим небом, савршен за љубитеље истраживања природе.

Svijet

Mladić (16) krenuo na planinarenje pomoću vještačke inteligencije, spašavali ga helikopterom

5 h

0
Танкери у Ормуском мореузу

Svijet

Nastavljaju se udari ruske vojske: Pogođen teretni brod sa vojnom opremom

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

14

Umro Goran Bare

15

14

Još jedan predivan gest u Banjaluci: Mladiću vraćen izgubljeni novčanik

15

12

Iz Kremlja najavili: Uskoro telefonski razgovor Putina i Trampa

15

08

Mali Uroš iz Banjaluke se oglasio o Džekinoj poruci

15

04

Ćosić: Djeca su garant budućnosti i opstanka Istočnog Sarajeva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima