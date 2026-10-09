Tužilaštvo istražuje Adisa Ahmetovića, Bundestag mu ukinuo imunitet

Tužilaštvo u Hanoveru vodi istragu protiv poslanika u Bundestagu i predsjednika tamošnje Socijaldemokratske partije (SPD) Adisa Ahmetovića, kojem je njemački parlament ukinuo poslanički imunitet.

Prema izvještaju njemačkog NDR-a, istraga je povezana sa prodajom bolnice u Lerteu.

Portparol Tužilaštva potvrdio je da se istraga vodi, ali zbog interesa postupka nije otkrio detalje o sumnjama. Tužilaštvo nije navelo ni kada je istraga pokrenuta.

Ahmetovićev advokat potvrdio je da se protiv njegovog klijenta vodi postupak, te poručio da je spreman da sarađuje sa Tužilaštvom.

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"Gospodin Ahmetović nije učinio ništa loše“, naveo je advokat u pisanoj izjavi, dodajući da njegov klijent želi „potpunu transparentnost“.

Prema izjavi advokata za Rundblik Niderzaksen (Rundblick Niedersachsen), Ahmetović je pod istragom zbog sumnje da je pomagao u sklapanju sporazuma kojima se narušava tržišna konkurencija, a koji su povezani sa prodajom bolničkog zemljišta u Lerteu.

Istrage i protiv drugih funkcionera SPD-a

Od ranije je poznato da Tužilaštvo vodi istrage protiv odlazećeg predsjednika regije Hanover Štefena Kraha i Štefana Policea, koji je u četvrtak uveče podnio ostavku na mjesto predsjednika poslaničkog kluba SPD-a u parlamentu Donje Saksonije.

Parlament Donje Saksonije u srijedu je Policeu ukinuo poslanički imunitet zbog istrage koja je u toku. Njegov advokat smatra da je postupak povezan sa istragom protiv Kraha.

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NDR navodi da se u okviru ovih istraga ispituju sumnje na primanje nedozvoljenih pogodnosti, sklapanje sporazuma kojima se ograničava konkurencija prilikom javnih nadmetanja i odavanje povjerljivih informacija, odnosno pomaganje i podsticanje na izvršenje takvih djela.

Tužilaštvo nije javno preciziralo koje se od navedenih sumnji odnose na pojedine osumnjičene.

Za sve osobe obuhvaćene istragama važi pretpostavka nevinosti.