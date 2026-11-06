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U Francuskoj tokom protesta privedeno više od 640 ljudi

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АТВ редакција
06.11.2026 16:27

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Policijski službenici kontrolišu ljude prije protesta zbog troškova života i obrazovanja u Parizu, Francuska, u subotu, 31. oktobra 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Broj ljudi privedenih tokom protesta u Francuskoj premašio je 640, objavila je televizijska kuća BFMTV pozivajući se na francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Prema podacima Ministarstva, broj pritvorenih je porastao sa 448 na 642.

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Širom Francuske juče su organizovani protesti na poziv najvećih sindikata u zemlji.

Policija je upotrijebila suzavac i vodene topove protiv demonstranata, a pojedini su povrijeđeni u akcijama snaga bezbjednosti.

Francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova procijenilo je da je 575.000 ljudi izašlo na ulice širom zemlje.

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Protesti su počeli u Francuskoj sredinom septembra, kada su srednjoškolci izašli na ulice u pariskim predgrađima zahtijevajući poboljšanje stanja u školama. Kasnije su im se pridružili ljudi nezadovoljni rastom cijena u zemlji, a akcije su se proširile i na druge regione, podsjeća RIA Novosti.

(Srna)

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Francuska

hapšenje

protesti u Francuskoj

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