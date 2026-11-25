Šest ljudi, uključujući dvoje djece, poginulo je nakon što se avion srušio kod obale Misisipija, saopštila je Obalska straža SAD.

Ronioci su pronašli njihova tijela nakon što se Cesna 210 srušila u Meksičkom zalivu između Paskagule, Misisipija, i ostrva Horn, koje je dio Nacionalnog parka Zalivskih ostrva.

"U avionu su se nalazile četiri odrasle osobe i dva dječaka, uzrasta osam i 10 godina", rekao je portparol Obalske straže Huan Ros.

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Responderi su satima tražili grupu i u početku su pronašli samo tri prsluka za spasavanje, splav za spasavanje i kabinu aviona kako plutaju na vodi, prema Rosu.

Cesna je bila na putu od Nju Orleansa do Fort Majersa na Floridi, prema podacima veb-sajta za praćenje letova FlightAvare.

(Telegraf.rs)