Autor:ATV redakcija
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Šef službe unutrašnje bezbjednosti pokreta Hamas u Gazi Naim Abu Nahal ubijen je u napadu izraelske vojske, saopštili su iz tog pokreta.
Informaciju o smrti Abu Nahala potvrdio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.
Izraelska vojska je u objavi na "Iksu" opisala ubistvo Abu Nahala kao "značajan udarac na sposobnosti Hamasovog aparata".
Vojska je optužila operativce militantnog pokreta za vršenje "terorističkih napada" na izraelske civile i vojnike, bez navođenja detalja.
Abu Nahalovog prethodnika uhapsila je izraelska vojska prije tri mjeseca, podsjeća agencija DPA.
Služba unutrašnje bezbjednosti Hamasa odgovorna je za zaštitu zvaničnika tog pokreta i koordinaciju njihovih sastanaka, prenosi Srna.
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