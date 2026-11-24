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Foto: Tanjug/AP

Šef službe unutrašnje bezbjednosti pokreta Hamas u Gazi Naim Abu Nahal ubijen je u napadu izraelske vojske, saopštili su iz tog pokreta.

Informaciju o smrti Abu Nahala potvrdio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Izraelska vojska je u objavi na "Iksu" opisala ubistvo Abu Nahala kao "značajan udarac na sposobnosti Hamasovog aparata". Vojska je optužila operativce militantnog pokreta za vršenje "terorističkih napada" na izraelske civile i vojnike, bez navođenja detalja. Abu Nahalovog prethodnika uhapsila je izraelska vojska prije tri mjeseca, podsjeća agencija DPA. Služba unutrašnje bezbjednosti Hamasa odgovorna je za zaštitu zvaničnika tog pokreta i koordinaciju njihovih sastanaka, prenosi Srna.

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