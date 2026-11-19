Nekadašnji tjelohranitelj legendarnog Mihaela Šumahera, kao i fudbalera Zlatana Ibrahimovića, rumunski državljanin, Kristijan Anhelijuk uhapšen je zbog sumnje da je zaradio velike sume novca na osnovu lažnih dokumenata i diploma.

Anhelijuk je osim toga je optužen da je na osnovu toga dobio i posao u rumunskom Parlamentu, odnosno Skupšitni.

Zbog svoje snage i veličine ubrzo je postao i tjelohranitelj Zlatana Ibrahimovića, kao i Mihaela Šumahera.

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"Gazda je došao i rekao mi - Nisi više na odmoru, sada ćeš raditi za Šumahera, posebno tokom trke u Monci. Svuda smo išli sa njim. Bukvalno smo bili njegova sjenka", rekao je jednom prilikom Kristijan Anhelijuk.

Međutim, od 2020. godine je Anhelijuk krenuo da se bavi kriminalnim aktivnostima i počeo je da prodaje lažna dokumenta - od ličnih karti, preko pasoša, državljanstava, uvjerenja o rođenju i smrti.

Tvrdio je da ima veze sa državnim službama i obećavao im da preko njih mogu da dobiju sve papire. Uglavnom je sarađivao sa državljanima Ukrajine po tom pitanju. Potom je prešao na posao u Skupštini Rumunije 2024. godine. Sve to je trajalo oko tri mjeseca, nakon čega je uhvaćen.

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Kristijan Anhelijuk je tako zaradio na hiljade dolara od ljudi kojima je obećao da će ih zaposliti u bolnici "Radauci". Međutim, na kraju je završio iza rešetaka, prenosi "kurir".