Umalo sudar dva putnička aviona u vazduhu: Kontrola letenja hitno reagovala

Širokotrupni dugolinijski avion Erbas A350-900 kompanije Er Frans (AF) našao se na putanji drugog putničkog aviona neposredno nakon polijetanja sa međunarodnog aerodroma Los Anđeles, 7. novembra 2026. godine, odnosno u tzv. nir mis situaciji.

Kontrola letenja morala je hitno da interveniše kako bi spriječila potencijalni sudar sa avionom Amerika Erlajns (AA) Erbas A321-200, koji je u tom trenutku takođe započeo penjanje poslije poletanja.

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Prema do sada dostupnim informacijama koje prenosi "Aerotine.aero", vertikalno rastojanje između dva aviona smanjilo se na svega oko 400 stopa (121 metar). Kontrolori su izdali hitna uputstva objema posadama, nakon što je A350 neočekivano skrenuo sa odobrene putanje, odnosno procedure za odlazak sa aerodroma.

Incident se dogodio oko 8.15 časova po univerzalnom koordinisanom vremenu (UTC). Let AF28 poletio je prvi, oko 8.15, dok je avion Amerikan Erlajns na letu AA1660 napustio paralelnu pistu približno minut kasnije.

Erbas A350-900 registarske oznake F-HUVK. letio je prema međunarodnom aerodromu Papete (PPT) u Francuskoj Polineziji. Prema dostupnim podacima, ovaj A350-900 ima 292 putnička sjedišta: 48 u biznis klasi, 32 u premijum ekonomskoj i 212 u ekonomskoj klasi.

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Erbas A321-200, registracije N191UV, obavljao je let AA1660 prema međunarodnom aerodromu Dalas/Fort Vort (DFV) u Teksasu. va verzija A321 ima 190 sjedišta: 20 u prvoj klasi, 35 u kategoriji Mejn Kabin Ekstra i 135 u standardnoj ekonomskoj klasi, navodi avio-kompanija na svom sajtu.

Neočekivano skretanje A350 sa odobrene putanje

Let AF28 poletio je sa piste 24L, dok je Amerikan Erlajns AA1660 koristio pistu 25R.

Prema dostupnim radio-komunikacijama sa kontrolom letenja, posada Er Frans dobila je odobrenje za polijetanje prema proceduri SUMMR2 Standard Instrument Deparčur (SID), koja određuje putanju aviona nakon napuštanja piste.

Međutim, neposredno nakon polijetanja, A350 je neočekivano započeo skretanje ulevo, umjesto da nastavi prema dodijeljenoj putanji. Time se avion približio putanji odlaska američkog A321, koji se u tom trenutku takođe penjao, prenosi "Aerotime".

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Posada Amerikan Erlajns prijavila je da se avion nalazi na visini od 2.000 stopa i da se penje prema 5.000 stopa. Kontrola letenja odmah je naredila posadi da zaustavi penjanje i održi visinu od 2.000 stopa.

Prema početnim izvještajima koji se pozivaju na podatke o praćenju letova, vertikalno rastojanje između dva aviona iznosilo je približno 400 stopa (121 metar).

(B92)