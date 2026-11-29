Sedam zemalja OPEK plus izrazile su zabrinutost zbog napada na energetsku infrastrukturu, što doprinosi nestabilnosti tržišta.

Saudijska Arabija, Rusija, Irak, Kuvajt, Kazahstan, Alžir i Oman istakle su da je vraćanje oštećenih energetskih sredstava u pun kapacitet skupo i dugotrajno, što utiče na ukupnu dostupnost snabdijevanja.

OPEK je saopštio da su ove zemlje navele da svaka akcija koja podriva bezbjednost snabdijevanja energijom, bilo kroz napade na infrastrukturu ili prekid međunarodnih pomorskih puteva, povećava nestabilnost tržišta.

Takođe, dodaju, slabi i kolektivne napore u okviru Deklaracije o saradnji za podršku stabilnosti tržišta u korist proizvođača, potrošača i globalne ekonomije.

Osim toga, naveli su da kontinuirani poremećaji u snabdijevanju energijom, kao i visoki troškovi transporta i osiguranja, koji ostaju na neviđeno visokom nivou, ometaju blagovremen i efikasan tok sirove nafte i naftnih derivata, stvarajući dodatni inflatorni pritisak na globalnu ekonomiju.

Sedam zemalja je istaklo "ključni značaj zaštite međunarodnih pomorskih puteva kako bi se osigurao neprekidan protok energije", prenio je TASS.

"Države će nastaviti da prate situaciju i da se angažuju sa pogođenim vladama, uključujući zemlje proizvođače i potrošače, kao i sa zainteresovanim stranama u industriji i relevantnim međunarodnim organizacijama, uključujući IEF i IEA, kako bi se poboljšali globalni uslovi plovidbe", naveo je OPEK, prenosi Srna.