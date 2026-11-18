Evropska komisija je predložila da novi zajam od 45 milijardi evra Ukrajini za 2027. godinu otplati Rusija kroz buduće ratne reparacije, izjavila je predsjednik Evrpske komisije Ursula fon der Lajen.

Ona je novinarima u Briselu rekla da bi zajam trebao da pomogne u pokrivanju oko dvije trećine očekivanog finansijskog deficita od 70 milijardi evra sa kojim će se Ukrajina suočiti sljedeće godine, prenio je AFP.

"Smatramo da je ovo najbolji način da se Ukrajini pruži snažna podrška za pregovaračkim stolom. Ukrajina treba da nadoknadi dug tek kada Rusija plati za štetu koju je prouzrokovala u Ukrajini", istakla je Fon der Lajenova.

Ona je napomenula da se od ostalih međunarodnih partnera Kijeva očekuje da obezbijede preostali novac potreban za popunjavanje deficita.

Planirana mjera, koja zahtijeva odobrenje članica EU, došla bi pored sličnog zajma od 90 milijardi evra Ukrajini koji su lideri Unije dogovorili krajem prošle godine za finansiranje Kijeva tokom 2026. i 2027.