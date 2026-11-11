Usvojena Rezolucija protiv veličanja nacizma

Generalna skupština UN usvojila je, na prijedlog Rusije, Rezoluciju o borbi protiv veličanja nacizma, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova u Moskvi.

Na plenarnoj sjednici trećeg komiteta 81. zasjedanja Generalne skupštine UN, ruski prijedlog podržalo je 117 država, među kojima je bila i Srbija. Uzdržano je bilo devet zemalja, među kojima su Švajcarska i Turska.

Protiv su glasale 53 države, među kojima su Australija, Austrija, Belgija, Mađarska, Njemačka, Grčka, Gruzija, Irska, Italija, Kanada, Litvanija, Poljska, Portugalija, SAD, Ukrajina, Francuska, Finska, Češka, Estonija i Japan.

Direktor Departmana za multilateralnu saradnju u oblasti ljudskih prava pri Ministarstvu spoljnih poslova Rusije Grigorij Lukjancev istakao da je stav ubjedljive većine delegacija, iskazan prilikom glasanja, još jednom potvrdio široku međunarodnu podršku ruskoj inicijativi.

On je ukazao da je usvajanje rezolucije ove godine posebno značajno, imajući u vidu osamdesetogodišnjicu presude Nirnberškog tribunala i 25-godišnjicu Durbanske deklaracije i programa djelovanja.

Obraćajući se uoči glasanja, on je pozvao članice UN da podrže dokument i time ispune svoju dužnost prema pobjednicima nad nacizmom, fašizmom i militarizmom, potvrđujući tako nepokolebljivost zaključaka Nirnberškog tribunala.

Prema riječima Lukjanceva, nekoliko zapadnih zemalja pokušalo je da politizuje raspravu tokom glasanja u UN o rezoluciji o borbi protiv veličanja nacizma.

- Uprkos očiglednom značaju pokrenutih pitanja, tokom razmatranja inicijative ponovo su se ispoljili pokušaji pojedinih zapadnih država da politizuju raspravu i da sadržajnu diskusiju o suprotstavljanju veličanju nacizma zamijene oportunističkim optužbama na račun Ruske Federacije - napisao je Lukjancev na svom Telegram kanalu.

Nacrt rezolucije "Borba protiv veličanja nacizma, neonacizma i drugih oblika prakse koji doprinose eskalaciji savremenih oblika rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i netrpeljivosti povezane sa njima" Rusija podnosi svake godine, a usvaja se od 2005, prenosi "Sputnjik".

Dokument sadrži odredbe o odlučnoj osudi incidenata povezanih sa veličanjem i propagandom nacizma, pozdravljanju napora za očuvanje istorijske istine, kao i preporuke za preduzimanje mjera radi sprečavanja poricanja zločina protiv čovječnosti, revizije istorije i rezultata Drugog svjetskog rata.

Nacrtom rezolucije oštro se osuđuje "korišćenje u obrazovnom procesu materijala i retorike kojima se propagiraju rasizam, diskriminacija, mržnja i nasilje na osnovu etničkog porijekla, nacionalnosti, vjere ili uvjerenja".

(SRNA)