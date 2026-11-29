Šesnaestogodišnja djevojčica ubijena je u istočnom Londonu, a uhapšen je četrdesetosmogodišnji muškarac nakon što je prethodno iz pritvora pušten na slobodu uz kauciju.

Identiteti počinioca i žrtve još nisu objavljeni.

Ubistvo se dogodilo juče u gradskom okrugu Njuam, a ekipe hitne službe su po dolasku na mjesto događaja samo mogle da konstatuju smrt tinejdžerke, prenosi "Skaj njuz".

Osumnjičeni za ubistvo uhapšen je sinoć na aerodromu Stansted i nalazi se u pritvoru.

O slučaju je obaviješteno i Odjeljenje za profesionalne standarde Metropolitanske policije, koji su saopštili da vjeruju da je osumnjičeni poznavao žrtvu.

Protiv osumnjičenog vodila se istraga u drugom predmetu, nakon što je 16. novembra uhapšen nakon prijave za porodično nasilje. Taj incident nije povezan sa ubijenom 16-godišnjakinjom.

Odbornik okruga Njuam Mehmud Mirza izjavio je da je ubijena tinejdžerka bila obična djevojka iz bengalske porodice i da se pripremala za maturu.