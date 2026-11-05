Užas: Nastavnica (36) priznala da je rodila dijete čiji je otac učenik (13)

Sada već bivša nastavnica petog razreda priznala je krivicu u Nju Džerziju nakon što je rodila dijete za koje tužioci tvrde da ga je začeo učenik koji je u to vrijeme imao 13 godina.

Laura Karon (36) priznala je krivicu za krivično djelo drugog stepena, ugrožavanje dobrobiti djeteta seksualnim ponašanjem, u okviru sporazuma sa tužilaštvom koji od nje zahtijeva da se odrekne nastavničke licence i prava na bilo kakvo buduće zaposlenje u javnom sektoru.

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Karon je prvobitno bila optužena za teško seksualno zlostavljanje, seksualni napad i ugrožavanje dobrobiti djeteta, nakon što su tužioci saopštili da je godinama bila u vezi sa učenikom, počev od trenutka kada je on imao 11 godina i pohađao njen peti razred.

Prema navodima tužilaca iznijetim na ročištu o određivanju pritvora 2025. godine, seksualni kontakt sa učenikom počeo je 2016. i trajao četiri godine, a rezultat je bilo rođenje djeteta 2019. godine, za koje se tvrdi da ga je začeo tada trinaestogodišnji dječak.

Tužioci su naveli da je Karon bila prijateljica porodice žrtve i da je organizovala da dijete boravi u njenoj kući. To je vremenom dovelo do toga da dečak počne da živi kod nje, sve dok policija nije intervenisala u ovom slučaju.

Slučaj je dospio u javnost nakon jedne objave na Fejsbuku. Otac žrtve objavio je na društvenim mrežama 2024. godine da njegovo dijete, staro pet godina, liči na njegovog sina.

Direktor škole vidio je objavu, skrenuo pažnju na nju i pokrenuo istragu. Kada su detektivi razgovarali sa žrtvom, on je potvrdio da je bio u seksualnoj vezi sa Karon i da je otac njenog djeteta.

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Na ročištu o određivanju pritvora 2025. godine, tužioci su saopštili da su, na osnovu razgovora sa žrtvom, izračunali broj seksualnih napada i procijenili da je on ukupno bio zlostavljan 416 puta.

U saopštenju za javnost kojim su objavili da je Karon priznala krivicu, tužioci su naveli da je ona pristala na kaznu od pet godina zatvora u državnom zatvoru.

Međutim, prije nego što počne da služi kaznu, biće podvrgnuta procijeni kako bi se utvrdilo da li je "sklona ponavljanju takvog ponašanja i/ili ima kompulzivne sklonosti", što bi moglo da utiče na njenu kaznu.

Nakon odsluženja zatvorske kazne, Karon će biti obavezna da se registruje u registru seksualnih prestupnika u skladu sa Meganovim zakonom i da do kraja života bude pod nadzorom uslovne službe.

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Izricanje kazne Lauri Karon zakazano je za 8. januar 2027. godine.

(Telegraf.rs)