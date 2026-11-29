Policija je u stanu u Hamburgu pronašla posmrtne ostatke žene /85/ koja je preminula prije četiri godine, a njen 55-godišnji sin sakrio ih je u sanduku ispod kreveta.

Zdravstveni radnik je u četvrtak, 26. novembra, došao u stan 55-godišnjaka u hamburškoj četvrti Heimfeld, a na krevetu je zatekao nešto što je izgledalo poput nepomične osobe, te je pozvao policiju.

Policija je utvrdila da je riječ o lutki, a daljim pregledom u sanduku ispod kreveta pronašla je posmrtne ostatke zamotane u foliju.

Utvrđeno je da je riječ o tijelu majke 55-godišnjaka, čija smrt nikada nije službeno prijavljena, prenose njemački mediji.

Prema dosadašnjim informacijama, nema naznaka da je žena preminula nasilnom smrću i pretpostavlja se da je riječ o prirodnoj smrti.

Pedesetpedogodišnjak je dobrovoljno otišao u psihijatrijsku ustanovu, prenosi Srna.