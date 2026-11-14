Uzbuna u američkom gradu: Evakuisani stanovnici zbog prijetnje bombom

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Stanovnici nekoliko okruga u gradovima Peorija i Ist Peorija u američkoj državi Ilinois evakuisani su zbog prijetnje bombom u fabrici etanola i alkoholnih pića, javila je mreža Si-Bi-Es.
Policija je objavila obaveznu evakuaciju svih lica koja se nalaze u radijusu od jedne milje od fabrike "BajoUrdža rinjuabls".
Si-Bi-Es navodi da je sumnjiv predmet pronađen u blizini ili u krugu fabrike, prenosi Srna.
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