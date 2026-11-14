Uzbuna u američkom gradu: Evakuisani stanovnici zbog prijetnje bombom

Stanovnici nekoliko okruga u gradovima Peorija i Ist Peorija u američkoj državi Ilinois evakuisani su zbog prijetnje bombom u fabrici etanola i alkoholnih pića, javila je mreža Si-Bi-Es.

Policija je objavila obaveznu evakuaciju svih lica koja se nalaze u radijusu od jedne milje od fabrike "BajoUrdža rinjuabls".

Si-Bi-Es navodi da je sumnjiv predmet pronađen u blizini ili u krugu fabrike, prenosi Srna.