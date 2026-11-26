Njemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful upozorio je Ukrajinu da ne vrši geografsko širenje sukoba sa Rusijom, nakon nedavnih napada ukrajinske vojske na ruske brodove u Sredozemnom i Baltičkom moru.

Vadeful je opisao pravo Ukrajine na samoodbranu kao "nesporno" i dodao da Njemačka podržava Ukrajinu, ali je upozorio da se ne dozvoli geografsko širenje sukoba, prenijela je agencija DPA.

Ukrajina je u nedjelju upotrijebila mornaričke dronove da napadne nekoliko ruskih brodova u Sredozemnom moru kod obale Libije, prenosi Srna.