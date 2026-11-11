Vang: Politika Pekinga prema Vašingtonu stabilna i dosljedna

Autor:ATV redakcija
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Kineska politika prema SAD ostaće stabilna i dosljedna, a Peking je spreman da ojača saradnju sa Vašingtonom i na pravi način smanjuje razlike i rješava osjetljiva pitanja, izjavio je kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji.
"Peking je spreman da ojača komunikaciju i saradnju sa SAD", rekao je Vang.
Centralna kineska televizija javila je ranije danas da je Vang razgovarao telefonom sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom o bilateralnim odnosima i interakciji lidera dvije zemlje, prenosi Srna.
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