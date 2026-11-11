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Vang: Politika Pekinga prema Vašingtonu stabilna i dosljedna

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АТВ редакција
11.11.2026 17:19

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Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji govori tokom konferencije za novinare nakon sastanka ministara spoljnih poslova u okviru saradnje Lancang-Mekong, održanog u Pekingu u srijedu, 4. novembra 2026. godine.
Foto: Tanjug/Maxim Shemetov/Pool Photo via AP

Kineska politika prema SAD ostaće stabilna i dosljedna, a Peking je spreman da ojača saradnju sa Vašingtonom i na pravi način smanjuje razlike i rješava osjetljiva pitanja, izjavio je kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji.

"Peking je spreman da ojača komunikaciju i saradnju sa SAD", rekao je Vang.

Centralna kineska televizija javila je ranije danas da je Vang razgovarao telefonom sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom o bilateralnim odnosima i interakciji lidera dvije zemlje, prenosi Srna.

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Vang Ji

peking

Kina

Sjedinjene Američke Države

Vašington

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