SAD namjeravaju da angažuju Rusiju u okviru pregovora o oblikovanju nove bezbjednosne arhitekture u Evropi u smislu rješavanja ukrajinskog sukoba, saopštio je specijalni izaslanik američkog predsjednika Džared Kušner.

On je na "Iksu" napisao da će SAD nastaviti i konsultacije sa Ukrajinom, NATO-om, EU i evropskim partnerima, proširujući angažovanje s ciljem razmatranja svih relevantnih ideja i perspektiva.

Kušner je rekao da je cilj SAD na razgovorima o ukrajinskom rješenju oblikovanje sveobuhvatnog bezbjednosnog okvira kako bi se smanjio rizik od budućih sukoba.

On je pojasnio da SAD imaju pet ciljeva u razgovorima o postkonfliktnoj evropskoj bezbjednosnoj arhitekturi.

"Istražujemo pet glavnih ciljeva - stalne bezbjednosne konsultacije, pouzdanu kriznu komunikaciju, veću vojnu transparentnost, recipročne mjere za smanjenje rizika od eskalacije i trajni okvir za dugoročnu evropsku bezbjednost i stabilnost", istakao je Kušner.

Prema njegovim riječima, nedostatak povjerenja između Rusije i Evrope i njihovi suprotstavljeni bezbjednosni stavovi ometali su napore da se uspostavi održivi bezbjednosni okvir koji je neophodan za trajni mir.

Specijalni izaslanik predsjednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev pozdravio je izjavu Kušnera o potrazi za dugoročnim rješenjem za ukrajinski sukob.

Predstavnici SAD, NATO-a i vodećih evropskih zemalja razgovarali su juče u rezidenciji generalnog sekretara Alijanse Marka Rutea o mogućim bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu u slučaju prekida vatre i razvoja nove bezbjednosne strategije u Evropi, ali nakon sastanka nisu objavljeni konkretni sporazumi.

Sastanak je održan uoči nove runde pregovora Rusije i Ukrajine, uz posredovanje SAD, zakazane za 10. i 11. novembar u Abu Dabiju.

Specijalni izaslanik SAD Stiven Vitkof rekao je da strane namjeravaju da razgovaraju o bezbjednosnim garancijama, deeskalaciji, humanitarnim pitanjima i daljim koracima ka mirnom rješenju. Kremlj je potvrdio da će u pregovorima učestvovati ruska delegacija, a predvodiće je pomoćnik predsjednika Vladimir Medinski, prenosi Srna.